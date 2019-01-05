مباراة الإمارات والبحرين.. سيدة إماراتية على كرسي متحرك تؤازر “الأبيض” في افتتاح كأس آسيا 2019 (صورة)

حرصت إحدى السيدات الإماراتيات وهي من كبيرات السن وقعيدة، على التواجد في ملعب “مدينة زايد الرياضية”، بالعاصمة الإماراتية “أبوظبي”، لمؤازرة منتخب بلادها، الذي يواجه البحرين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس آسيا 2019، التي تضم أيضًا منتخبي تايلاند والهند.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بفخر وفرحة كبيرة، حيث ظهرت السيدة على كرسي متحرك وتمسك بعلم دولة الإمارات في مشهد رائع.

ويقود علي مبخوت هجوم الإمارات أمام البحرين في مباراة افتتاح كأس آسيا اليوم السبت، بعدما أعلن المدرب ألبرتو زاكيروني التشكيلة الأساسية للأبيض التي خلت من المفاجآت.

وسيحمل المدافع فارس جمعة شارة القيادة، لكن المدافع الآخر إسماعيل أحمد سيغيب بسبب الإصابة.

وسيرافق جمعة في قلب الدفاع خليفة مبارك لاعب النصر، إضافة للظهير الأيمن بندر الأحبابي والظهير الأيسر الحسن صالح، الذي دخل القائمة النهائية بعد استبعاد محمود خميس بسبب الإصابة.

ويقود عامر عبد الرحمن خط وسط الإمارات بجانب خميس إسماعيل، بينما يتولى إسماعيل الحمادي وخلفان مبارك المهام الهجومية خلف المهاجم الوحيد مبخوت.

وخلت تشكيلة البحرين الأساسية من المهاجم عبد الله يوسف، الذي سيجلس على مقاعد البدلاء، رغم أن المدرب ميروسلاف سوكوب قال أمس الجمعة، إنه تعافى تمامًا من الإصابة، وأصبح جاهزًا للمشاركة منذ البداية ضد الإمارات.

وفي غياب يوسف، سيقود محمد الرميحي هجوم البحرين، ومن خلفه جمال راشد وكميل الأسود وعلي جعفر مدن والقائد عبد الوهاب علي وسيد ضياء سعيد.