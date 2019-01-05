التشكيلة الرسمية لمباراة الإمارات والبحرين في افتتاح كأس آسيا 2019

أعلن مدربا منتخبي الإمارات والبحرين، عن التشكيلة الرسمية للفريقين، قبل انطلاق مواجهتهما، مساء اليوم السبت، بملعب “مدينة زايد الرياضية”، بالعاصمة الإماراتية “أبوظبي”، ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس آسيا 2019، التي تضم أيضًا منتخبي تايلاند والهند.

وسادت أجواء احتفالية كبيرة، في محيط استاد مدينة زايد الرياضية، قبل دقائق من افتتاح بطولة كأس أمم آسيا 2019 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتواجد الكثير من مشجعي المنتخب الإماراتي، صاحب الضيافة، وكذلك المشجعين البحرينيين، الذين حرصوا على التواجد لمساندة منتخب بلادهم، في المباراة الافتتاحية.

وجاءت تشكيلة الإمارات: خالد عيسى، خليفة مبارك، فارس جمعة، الحسن صالح، بندر الأحبابي، علي سالمين، عامر عبدالرحمن، خلفان مبارك، خميس إسماعيل، إسماعيل الحمادي، علي مبخوت.

فيما جاءت تشكيلة البحرين الرسمية: سيد شبر علوي، أحمد جمعة، وليد الحيام، حماد شمسان، سيد رضا عيسى، علي جعفر، سيد سعيد، كميل الأسود، علي الصافي، محمد الرحيمي، جمال راشد.