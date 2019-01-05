الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأردن وأستراليا في كأس آسيا 2019 بالإمارات

طلب فيتال بوركلمانس مدرب الأردن، من لاعبيه التحلي بالثقة وتقديم أقصى جهد ممكن للخروج بنتيجة إيجابية أمام أستراليا حاملة اللقب في كأس آسيا لكرة القدم، غدًا الأحد.

وسيبدأ الأردن مسيرته في البطولة القارية، التي تنطلق في الإمارات، اليوم السبت، بمواجهة صعبة أمام المنتخب المتوج باللقب منذ أربع سنوات ضمن منافسات المجموعة الثانية القوية، التي تضم أيضًا المنتخبين الفلسطيني والسوري.

وقال بوركلمانس في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: “طلبت من اللاعبين التحلي بالثقة الكاملة قبل لقاء أستراليا، وتقديم كل شيء من أجل الأردن.

“نحترم المنافس وندرك أنه قوي ويمتلك خبرة كبيرة، لكننا نثق في أنفسنا ونطمح إلى تقديم مباراة مثالية”.

وأضاف: “عملنا من أجل الاستعداد بشكل جيد لكافة المباريات وليس فقط لمباراة أستراليا.. البطولة لها خصوصيتها وأعتقد أننا وصلنا إلى الجاهزية المطلوبة”.

وتعرض الأردن لخسارة كبيرة؛ بسبب إصابة لاعبه يزن ثلجي واستبعاده من التشكيلة، أمس الجمعة، بينما انضم إحسان حداد بدلًا منه.

وقال مدرب الأردن: “من السيء أن تفقد لاعبًا مهمًا قبل 48 ساعة من بداية مشوارك بالبطولة، لكن عليك أن تنظر إلى الأمام وتثق في جميع اللاعبين وقدرتهم على تقديم أفضل ما لديهم”.

وأضاف في إشارة إلى وجود حداد مع تشكيلة الأردن قبل حتى إصابة ثلجي: “كان من الجيد استدعاء 24 لاعبًا لمعسكر الإمارات، بدلًا من الاعتماد على التشكيلة النهائية فقط”.

ورغم أن أستراليا تملك أفضلية نظرية، فإن عامر شفيع حارس الأردن يثق في زملائه تمامًا.

وقال شفيع: “أستراليا تملك منتخبًا قويًا ونحن كذلك أقوياء.. ثقتنا بأنفسنا كبيرة ونتطلع إلى الدعم الجماهيري خلال المباراة؛ ليمنحنا ذلك حافزًا إضافيًا”.

موعد مباراة الأردن وأستراليا والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الأردن وأستراليا، غدًا الأحد، في تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت السعودية، الثالثة مساء بتوقيت الإمارات. وتنقل المباراة على قناتي بي إن سبورتس والكاس.

وأوضحت قناة الأردن الرياضية في بيان على صفحتها، أن المباراة منقولة على بي إن والكاس، في إشارة لعدم بثها على شاشتها.