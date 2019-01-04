مباراة الإمارات والبحرين.. تعرّف على رسالة إسماعيل مطر لجماهير “الأبيض”

يدرك إسماعيل مطر قائد منتخب الإمارات أنه أكثر لاعبي تشكيلة بلاده خبرة، لكنه رغم ذلك يواصل التعلم باستمرار، لأن “كرة القدم بحر كبير”.

وثارت شكوك حول مشاركة “مطر” في كأس آسيا بعد إصابته بكسر في الفك منذ شهر واحد، لكن المدرب ألبرتو زاكيروني ضمه لتشكيلة الإمارات للاستفادة من خبراته الكبيرة.

وردًا على سؤال حول إمكانية أن يكون بمثابة المدرب داخل الملعب، ابتسم اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا وقال خلال مؤتمر صحفي في أبوظبي اليوم الجمعة:”أتوقع أنه مهما كبرت وزادت الخبرة فإنك تتعلم باستمرار، وكرة القدم بحر كبير، ومن الصعب الوصول للكمال في كرة القدم.

وأوضح:”هناك أشياء أستطيع أن أقدمها، وأشياء لا أستطيع أن أفعلها، والكل يحاول التعلم من الأخطاء، ولا يمكن تجنبها بشكل تام، وكافة المدربين الموجودين هنا على درجة عالية من الكفاءة، وإذا كان هناك شيء أستطيع فعله ومساعدتهم به أنا جاهز”.

وتعافى “مطر” بشكل تام، وشارك بانتظام في المران الجماعي، وربما يكون مطالبًا بالكثير، خاصة مع غياب صانع اللعب الماهر عمر عبد الرحمن “عموري” بسبب الإصابة.

وقال “مطر” الذي خاض أكثر من مئة مباراة دولية:”هذه المشاركة الرابعة لي، وهذه البطولة الوحيدة التي لم أسجل فيها أي هدف، وربما تكون هذه فرصة لتتويج جهدنا السابق بهدف، ولا أعلم أين سيكون، وأتمنى أن يتحقق ذلك في المباراة النهائية، وبصورة عامة نحن مستعدون، وأنا من أكثر اللاعبين مشاركة في بطولات بتشكيلة الإمارات، وبإذن الله سأفيد زملائي بخبراتي في الملعب”.

* أقصى جهد ممكن

وأكد مطر أنه يعد مشجعي الإمارات ببذل أكبر جهد ممكن خلال البطولة التي ستنطلق بمواجهة البحرين غدًا السبت ضمن المجموعة الأولى والتي تضم أيضًا تايلاند، والهند.

وقال مطر:”لا توجد رسالة محددة للجماهير، ورسالتي للاعبين أن نحاول وضع كل جهد ممكن داخل الملعب والنتائج بيد الله، وفي أيدينا بذل أقصى جهد، وجمهور الإمارات اعتاد أن يكون حاضرًا لدعم المنتخب”.

وأضاف:”قبل ضربة البداية تكون كل الفرق قوية وكل الفرق مرشحة للفوز بالبطولة، والمباراة الافتتاحية ستكون أمام البحرين، وفي كرة القدم كل الفرق حظوظها متساوية، والفاصل دائمًا يكون في الملعب، وإذا بذلت جهدًا أكبر تستطيع الفوز”.