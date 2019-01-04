زاكيروني مدرب الإمارات: لا أعتمد على خبرتي بتتويج اليابان بلقب كأس آسيا فقط

قلل مدرب الإمارات ألبرتو زاكيروني من أهمية الاستفادة من تتويجه السابق بلقب كأس آسيا لكرة القدم مع اليابان، عندما يبدأ مشواره مع الدولة المستضيفة في النسخة 17 أمام البحرين، غدًا السبت، في ظل حدوث اختلافات كبيرة على صعيد اللعبة.

وقال زاكيروني، الذي قاد اليابان لإحراز لقب كأس آسيا 2011، في مؤتمر صحفي في أبوظبي، اليوم الجمعة: “صحيح أنني نجحت في الفوز بكأس آسيا 2011، لكن مرت 8 سنوات والفارق أنني أصبحت أكبر في العمر”.

وأضاف: “تغير أداء المنتخبات كثيرًا مقارنة بكأس آسيا 2011، ولاحظنا ذلك في كأس العالم الأخيرة 2018 في روسيا، ولاحظنا التطور من ناحية اللياقة ومن ناحية الأساليب الخططية والفنية، المنتخبات الآسيوية تطورت كثيرًا وباتت أكثر قوة، وهذا سيظهر في كأس آسيا على أرضنا وسيكون التكافؤ حاضرًا في أغلب المباريات، والتفاصيل الصغيرة ستصنع الفارق”.

وتولى زاكيروني تدريب الإمارات في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وقاد الفريق لنهائي كأس الخليج (خليجي 23) في يناير (كانون الثاني) الماضي قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام سلطنة عمان.

وقال المدرب الإيطالي، الذي سبق له قيادة ميلان وإنتر ويوفنتوس: “أنا سعيد وفخور بتدريب الإمارات رغم أنني توليت المسؤولية قبل عام واحد وسط هدف رئيسي وهو التركيز على كأس آسيا، كل الجماهير تنتظر البطولة لتتابع أداء مميزًا وترى الفرق وهي تظهر بالشكل اللائق والمطلوب”.

وأضاف المدرب الذي سيفتقد عمر عبدالرحمن “عموري”، أفضل لاعب في آسيا سابقًا؛ بسبب إصابة خطيرة في الركبة: “عانينا من بعض المشكلات الفنية والإصابات في الفريق خلال الفترة الأخيرة، لكن هذا ليس عائقًا والفريق جاهز لبداية موفقة أمام البحرين”.

وتابع: “المنتخب تطور كثيرًا من جميع النواحي في الفترة الأخيرة”.