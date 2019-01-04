سلمان آل خليفة.. نثق في “السمعة الطيبة” لحكام كأس آسيا 2019

أبدى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ثقته في قدرة الحكام على إظهار الصورة المشرفة عن التحكيم الآسيوي في منافسات بطولة كأس آسيا 2019، مبينًا أن النجاحات المتتالية للحكام الآسيويين تمثل أرضية صلبة للمضي قدمًا في مسيرة الإبداع والتميز خلال الحدث القاري المنتظر.

وأعرب بن إبراهيم عن إيمانه المطلق بقدرة الحكام على مواصلة مستوياتهم الإيجابية طوال مباريات كأس آسيا، وتأكيد السمعة الطيبة للحكم الآسيوي وإظهار إمكانياته الحقيقية وتصاعد مستوياته الفنية، مبينًا أن تميز التحكيم سيضاعف من مساحات النجاح وسيثري مسيرة الحدث القاري الكبير.

وأكد أن قائمة حكام البطولة تشمل حكامًا يمثلون 19 اتحادًا وطنيًا، تمثل المناطق الجغرافية الخمس في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مبينًا أنه تم اختيار أفضل حكام في القارة من خلال الاعتماد على معايير دقيقة وضعتها لجنة الحكام.

وجدد رئيس الاتحاد الآسيوي حرص الاتحاد على تهيئة الظروف المثالية لتطوير قطاع التحكيم في القارة الآسيوية باعتباره أحد أهم مرتكزات المنظومة الكروية، لافتًا إلى سعي الاتحاد إلى وضع المزيد من الخطط والإستراتيجيات التي تساعد الاتحادات الوطنية على صقل قدرات الحكام وصناعة أجيال جديدة من الحكام.