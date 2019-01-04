رئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2019: نحن مستعدون

قال سعود المهندي رئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا لكرة القدم 2019 بالإمارات، إن الاستعدادات اكتملت لانطلاق البطولة القارية، التي ستفتتح بمباراة بين الإمارات الدولة المستضيفة والبحرين في أبوظبي غدًا السبت.

وفي بيان للجنة المنظمة بعد اجتماع لها برئاسة المهندي في العاصمة الإماراتية اليوم الجمعة، قال المسؤول القطري “نحن مستعدون الآن للمباراة الافتتاحية”.

وأضاف “هذه البطولة سوف ترتقي لتحقيق شعار (جمع قارة آسيا)، ومن خلال بطولة بهذا الحجم والمكانة، نحن نفتخر بعمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع اللجنة المحلية المنظمة؛ من أجل الترويج لحملة ‭‭’‬‬هذه لعبتي‭‭’‬‬ بهدف إلهام النساء والفتيات في الإمارات للقيام بأدوار مختلفة في كرة القدم”.

وتابع: “ليس فقط لدينا كأس جديدة للبطولة، بل أيضًا هناك رقم قياسي في عدد الحكام، وهناك جوائز مالية قياسية، وكرة جديدة مخصصة للبطولة”.

وتقام كأس آسيا كل أربع سنوات وتستمر نسخة 2019 حتى أول فبراير/ شباط المقبل.