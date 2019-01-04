مباراة الإمارات والبحرين.. الأبيض يتطلع لبداية مثالية في افتتاح كأس آسيا 2019

تسعى الإمارات لمواصلة تفوقها على البحرين في السنوات الأخيرة، عندما يلتقي الفريقان في افتتاح نهائيات كأس آسيا 2019، غدًا السبت، حيث سيتطلع أصحاب الضيافة إلى انطلاقة قوية أمام جماهيرهم باستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

ولم يخسر المنتخب الإماراتي أمام البحرين منذ 2008، في مسيرة تضمنت 5 انتصارات في 5 مباريات، بما في ذلك مواجهتهما في دور المجموعات في النسخة الماضية من البطولة في أستراليا، عندما انتصرت الإمارات 2/1.

ويخلو سجل الإمارات من الهزيمة أيضًا أمام جارتها في المواجهات الرسمية بينهما، منذ خسارتها 3/1 في كأس الخليج (خليجي 16) 2004.

وأبلغ موقع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على الإنترنت، أمس الخميس، “المواجهة تكتسب أهميتها من كونها الأولى في البطولة، وتحقيق نتيجة إيجابية فيها ضروري لتكون بمثابة انطلاقة قوية للمنتخب تساعده على أداء بقية المباريات بروح معنوية أعلى وثقة أكبر، تمكنه من مواصلة مشواره والتأهل إلى المرحلة التالية”.

ووصف المدافع فارس جمعة المواجهة بأنها الأهم للإمارات في كأس آسيا.

“على المستوى الشخصي أعتبر هذه البطولة فرصة كبيرة بالنسبة لي لتحقيق إنجاز جديد مع المنتخب إذ لم يسبق للأبيض التتويج بلقب كأس آسيا، وهذا الأمر يضعنا أمام تحدٍ كبير ويحملنا مسؤولية أكبر”.

ولا يتمتع المنتخب الإماراتي بسجل جيد تحت قيادة مدربه الإيطالي ألبرتو زاكيروني الذي حقق 4 انتصارات فقط في 16 مباراة منذ تعيينه في أكتوبر 2017.

لكن زاكيروني، مدرب ميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس السابق، يمتلك خبرة سابقة في كأس آسيا، بعدما قاد اليابان لإحراز اللقب القاري في 2011.

وسيكون التحدي أمام المدرب الإيطالي في الحفاظ على أسلوب لعب هجومي في غياب صانع لعبه البارز عمر عبدالرحمن “عموري”، وهو واحد من أكثر لاعبي آسيا موهبة وأفضل لاعب في القارة عام 2016؛ بسبب إصابة خطيرة في الركبة.

وسيعتمد زاكيروني على الشراكة الهجومية الناجحة بين أحمد خليل وعلي مبخوت، وسيأمل في الوقت نفسه تجنب المزيد من الإصابات في تشكيلته التي انسحب منها بالفعل المدافع محمود خميس ولاعب الوسط ريان يسلم بعد إعلان القائمة النهائية، الأسبوع الماضي؛ بداعي الإصابة.

وسجل خليل 4 أهداف، من إجمالي 49 هدفًا دوليًا فيما يقرب من 100 مباراة مع الإمارات، في النسخة الماضية من كأس آسيا قبل 4 سنوات، وحرمه مبخوت، الذي سجل 5 أهداف، من نيل لقب هداف البطولة.

كما نال المنتخب الإماراتي دفعة معنوية مع وصول العين لنهائي كأس العالم للأندية الشهر الماضي، بعد أن أظهر لاعبوه قدرتهم على المنافسة في أعلى المستويات عقب التغلب على الترجي التونسي وريفر بليت الأرجنتيني، قبل الخسارة 4/1 أمام ريال مدريد في النهائي.

صافرة البداية اقتربت! ????????

هنا بإمكانكم التعرّف على جدول مباريات الجولة الأولى من #كأس_آسيا2019! ????

هل أنتم متحمّسون؟ ???? pic.twitter.com/EYgY5LTAgg — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 3, 2019

ويوجد 6 لاعبين من العين ضمن تشكيلة زاكيروني المؤلفة من 23 لاعبًا. لكن الهزيمة 0/2 أمام الكويت في آخر مباريات الإمارات الودية استعدادًا للبطولة، أثارت الكثير من القلق حول مستوى الفريق قبل انطلاق النهائيات القارية.

ومع ذلك، كان لاعب الوسط ماجد حسن إيجابيًا، وقال إن تركيز الفريق بالكامل منصب على المباراة الافتتاحية ضد البحرين.

وقال: “بحمد الله أكملنا تحضيراتنا بالصورة المطلوبة وجميع اللاعبين في كامل الجاهزية لخوض هذا اللقاء المهم”.

وفي الجانب الآخر، ينتظر ميروسلاف سوكوب مدرب البحرين، معرفة مدى جاهزية مهاجمه عبدالله يوسف للمشاركة أمام الإمارات، إذ تدرب لاعب بوهيميانس براغ التشيكي منفردًا في الأيام القليلة الماضية؛ بسبب الإصابة.