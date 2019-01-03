توقعات بمتابعة 300 مليون مشاهد لحفل افتتاح كأس آسيا 2019 في الإمارات

تنطلق النسخة الـ 17 من نهائيات كأس أمم آسيا باحتفالية كبيرة في العاصمة الإماراتية أبوظبيعلى استاد مدينة زايد الرياضية، بعد غدٍ السبت، على هامش مراسم حفل افتتاح البطولة.

وتعهد منظمو البطولة بأن يكون حفل الافتتاح مميزًا بكل المقاييس لجماهير كرة القدم الآسيوية.

ويتضمن حفل الافتتاح مشاركة ثلاثة من أكبر الفنانين في دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم وصلة غنائية تعبّر عن شعار البطولة “جمع قارة آسيا”.

ويتوقع أن يتابع حفل الافتتاح ما يقارب من 300 مليون مشاهد عبر شاشات التلفزيون العالمية، حيث سيحظون بفرصة مشاهدة كل من: حسين الجسمي، وعيضة المنهالي، وبلقيس أحمد فتحي، وهم يغنّون على أرض الملعب، ويحيط بهم المئات من المؤدّين والراقصين.

وتم تصميم حفل الافتتاح ليكون المحطة الأولى للإثارة والمتعة في أكبر وأعظم وأهم البطولات القارية، حيث سيشهد الملعب سلسلة من العروض الفنية والغنائية التي تعبّر عن روح كأس آسيا وتنوعها، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي.

ويؤدي المغنّون أغنية “زانها زايد”، وهي أغنية من تأليف عارف الخاجا، وتلحين خالد ناصر، ويشرف على الحفل محمد درويش الزاروني، ويخرجه روشن سومارتشون.

وكشفت اللجنة المحلية المنظمة أن 600 من المؤدّين، والراقصين المحترفين من الإمارات، ومختلف أرجاء العالم سيشاركون في حفل الافتتاح الذي يتضمن طبولًا ورقصات وغير ذلك من الأحداث المثيرة.

ويستمر حفل الافتتاح 13 دقيقة، قبل إطلاق صافرة بداية المباراة الافتتاحية، ويستعرض الحفل قصة تميمة البطولة وهو الصقر “منصور”، حيث يروي العرض عشق الصقور في الإمارات، ويعبّر عن حرارة الاستقبال لضيوف الإمارات، وأشرف على إعداد الحفل مجموعة من الخبراء الذين سبق لهم الإشراف على نهائي دوري أبطال أوروبا منذ العام 2014، وبطولة أمم أوروبا 2016 والعديد من نسخ كأس الأمم الأفريقية.

وتشهد كأس آسيا إقامة 51 مباراة، حيث ستقام البطولة للمرة الثانية في الإمارات، وستكون المباراة الافتتاحية بين الإمارات والبحرين.