كأس آسيا 2019.. جدل في سلطنة عمان بعد إعلان جاهزية علي الحبسي لمباراة الهلال والرائد

أثار إعلان جاهزية الحارس العماني علي الحبسي لمباراة الهلال والرائد بالدوري السعودي جدلًا في الأوساط الرياضية بسلطنة عمان، بعدما تم استبعاد الحارس من قائمة عُمان لكأس آسيا 2019 للإصابة.

وقالت صحيفة الرياضية إن الحبسي جاهز لحماية عرين الهلال يوم الجمعة 11/1/2019.

كان المنتخب العماني قد أعلن قائمته، دون أن تضم الحبسي بسبب إصابة لحقت به خلال مباراة الهلال والأهلي بالدوري السعودي.

وقال حساب الذكرى العمانية :”الجماهير العُمانية في حالة غموض من قرار استبعاد علي الحبسي للإصابة من نهائيات كأس آسيا بالأمارات، هل بالفعل كانت الإصابة هي السبب أم هناك أسباب أخرى !! بعد أن أكد نادي الهلال السعودي بجاهزية علي الحبسي وبدء التدريبات معه ؟!”.

وغرد الإعلامي أحمد العاصمي :”الموضوع فيه أكثر من تأويل.. يا أنه الكادر الطبي ما حاول يجرب العلاج.. وأخذ المضمون وقالوا ما بيلحق.. والاحتمال الآخر ممكن يكون خيار للمدرب.. والاحتمال الثالث الكادر الطبي ما عرفوا.. يشخصوا الحالة صح (مع الاحترام لهم طبعا وبدون تنقيص من عملهم نهائيًا).. بس الوضع الحالي يقول كذا”.

وعلق طاهر العامري: “صحيح علي الحبسي أجدر ومحد يختلف على هذا ولكن في نفس الوقت فايز الرشيدي يستاهل فرصه والرجال صدقوني بيثبت جدارته بالتوفيق للمنتخب العماني”.

وأعلن الهولندي بيم فيربيك، مدرب سلطنة عمان، غياب الحبسي عن النهائيات؛ بسبب الإصابة، وقرر استدعاء عمار الرشيدي بدلًا من حارس الهلال السعودي.

وتستضيف الإمارات البطولة بين الخامس من يناير/ كانون الثاني والأول من فبراير/ شباط المقبلين.

وتخوض عُمان، التي ستلتقي الهند وديًّا، في وقت لاحق اليوم، في استاد بني ياس بالإمارات، البطولة ضمن المجموعة السادسة إلى جوار منتخبات اليابان وأوزبكستان وتركمانستان.