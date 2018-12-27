قائمة منتخب سلطنة عمان لكأس آسيا

أعلن الاتحاد العُماني تشكيلة نهائية، تضم 23 لاعبًا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، التي تستضيفها الإمارات الشهر المقبل، وخلت القائمة من القائد والحارس علي الحبسي للإصابة.

وأعلن الهولندي بيم فيربيك، مدرب الفريق يوم الأحد الماضي، غياب الحبسي عن النهائيات؛ بسبب الإصابة، وقرر استدعاء عمار الرشيدي بدلًا من حارس الهلال السعودي.

وتستضيف الإمارات البطولة بين الخامس من يناير/ كانون الثاني والأول من فبراير/ شباط المقبلين.

وتخوض عُمان، التي ستلتقي الهند وديًّا، في وقت لاحق اليوم في استاد بني ياس بالإمارات، البطولة ضمن المجموعة السادسة إلى جوار منتخبات اليابان وأوزبكستان وتركمانستان.

ويفتتح المنتخب العُماني، الفائز بكأس الخليج لكرة القدم(خليجي 23) مطلع العام الحالي، مبارياته في البطولة بمواجهة أوزبكستان في التاسع من الشهر المقبل.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: فايز الرشيدي وأحمد فرج وعمار الرشيدي

مدافعون: محمد الشيبة ومحمد فرج الرواحي ومحمود المشيفري وخالد البريكي وسعد سهيل ومحمد المسلمي وعلي البوسعيدي.

لاعبو الوسط: صالح اليحيائي وحارب السعدي ومعتز بن صالح وياسين الشيادي ومحسن جوهر وعلي الجابري وأحمد كانو وجميل اليحمدي ورائد إبراهيم.

مهاجمون: خالد الهاجري ومحسن الغساني ومحمد الغساني ومحمد الحوسني.