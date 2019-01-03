ردًا على ادعاءات قطرية.. مدير كأس آسيا 2019 ينفي منع دخول أي وفد رسمي للإمارات

نفى عارف حمد العواني، مدير بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات، منع أي شخص من دخول البلاد لحضور فعاليات البطولة.

وقال العواني في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع تويتر: ” كل ما يتم تداوله عن منع أي شخص، مهما كان منصبه من الفرق أو الوفود الرسمية، من حضور كأس آسيا غير صحيح”.

وأضاف: “من يحاول اختلاق القصص والخيال تعوّد على ذلك، وتعوّدنا على تجاهله”.

وتابع: “كل الوفود الرسمية والمنتخبات والجماهير من جميع دول العالم نرحب بهم بالحضور والاستمتاع بكأس آسيا الإمارات ٢٠١٩”.

كل ما يتم تداوله عن منع اي شخص مهما كان منصبه من الفرق او الوفود الرسمية عن حضور كأس آسيا غير صحيح.

من يحاول اختلاق القصص والخيال تعود على ذلك.

وتعودنا على تجاهله ???? — عارف حمد العواني ???????? (@alawani) ٣ يناير ٢٠١٩

تغريدات العواني جاءت ردًا على تقارير صحفية قطرية ادعت منع السلطات الإماراتية سعود المهندي، نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والقطري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا، من دخول أراضيها.

وأكد العواني أن دولة الإمارات ترحب بالوفود الرسمية والمنتخبات والجماهير من جميع دول العالم، ولا صحة مطلقًا لهذه الأخبار الكاذبة.