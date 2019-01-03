شوبير: حسين الشحات وقع للنادي للأهلي المصري 4 مواسم ونصف الموسم

كشف الإعلامي المصري المقرب من النادي الأهلي، أحمد شوبير، توقيع حسين الشحات، لاعب العين الإماراتي، ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، على عقود رسمية للانتقال لصفوف النادي الأهلي المصري.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي “على مسؤوليتي”، إن حسين الشحات وقع للأهلي، لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، خلال برنامجه “ساعة مع شوبير” عبر إذاعة “أون سبورت”: “حسين الشحات وقع على عقود انضمامه للأهلي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم بداية من الانتقالات الشتوية الجارية”.

وأضاف: “الشحات أبلغ المدير الفني للعين بتمسكه بالانتقال لصفوف الأهلي في يناير الجاري، وطلب منه السماح له بالعودة لمصر وتحقيق حلم حياته، وساعات قليلة ويعلن الأهلي والعين الصفقة رسميًّا، بعدما اقترب مسؤولو الناديين من الاتفاق على جميع التفاصيل”.

وتابع شوبير: “حسين الشحات اعترف أنه وقع للأهلي مرتين في أسبوع واحد قبل الانضمام للعين الإماراتي، فمن السبب في عدم انضمام اللاعب من مصر المقاصة للمارد الأحمر وقت أن كان ثمنه لا يتخطى 10 ملايين جنيه؟”.

إلى ذلك، رفض حسين الشحات، لاعب نادي العين الإماراتي حسم الجدل حول مستقبله سواء بالبقاء مع “الزعيم” أو الرحيل إلى النادي الأهلي المصري.

وقال الشحات في تصريحات فضائية إنه مستمر مع نادي العين –حتى هذه اللحظة- وسيدخل في معسكر مغلق مع الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف: “من الوارد حدوث أي شيء والعودة إلى مصر مرة أخرى أو البقاء مع العين”.

ونفى الشحات ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن وجود اتفاق نهائي مع الأهلي مؤكدًا أن الأرقام التي تُنشر لا تمت للحقيقة بصلة.

وكشف الشحات أن نادي العين تلقى عرضين من مصر أحدهما من الأهلي و”نادٍ آخر” رافضًا الكشف عن هوية هذا النادي، ولكن مدرب الفريق تمسك به مؤكدًا أنه أمام فرضين فقط إما البقاء مع العين أو الرحيل للأهلي.

واختتم: “الأمور سيتم حسمها خلال أيام”.

وكانت تقارير صحافية مصرية أشارت، أمس الأربعاء، إلى أن النادي الأهلي المصري أتم اتفاقه مع العين الإماراتي للحصول على خدمات حسين الشحات مدة 4 مواسم ونصف الموسم مقابل 5 ملايين دولار.

وأشارت التقارير إلى أن عضو مجلس الأهلي خالد مرتجى المتواجد حاليًا في الإمارات بحث تفاصيل الصفقة مقابل 5 ملايين دولار، سيتحمل الأهلي منها مليونًا ونصف المليون دولار؛ فيما سيتحمل أحد رجال الأعمال المحبين للنادي باقي قيمة الصفقة.

من جهة أخرى كشف الشحات أنه وقع على بياض للنادي الأهلي على عقد يمتد إلى 5 سنوات، قبل رحيله إلى العين الإماراتي.

وأوضح: “هناك عوامل خارجة عن إرادتي منعتني من الانضمام للأهلي، إذ توقفت المفاوضات فجأة من جانب إدارة الفريق الأحمر، وحاولت الحديث معهم ولم أجد أي رد، ما اضطرني للرحيل إلى العين”.