حسين الشحات لاعب العين الإماراتي يرفض الكشف عن مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل للأهلي المصري

رفض حسين الشحات لاعب نادي العين الإماراتي حسم الجدل حول مستقبله سواء بالبقاء مع “الزعيم” أو الرحيل إلى النادي الأهلي المصري.

وقال الشحات في تصريحات فضائية إنه مستمر مع نادي العين –حتى هذه اللحظة- وسيدخل في معسكر مغلق مع الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف: “من الوارد حدوث أي شيء والعودة إلى مصر مرة أخرى أو البقاء مع العين”.

ونفى الشحات ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن وجود اتفاق نهائي مع الأهلي مؤكدًا أن الأرقام التي تُنشر لا تمت للحقيقة بصلة.

وكشف الشحات أن نادي العين تلقى عرضين من مصر أحدهما من الأهلي و”ناد آخر” رافضًا الكشف عن هوية هذا النادي، ولكن مدرب الفريق تمسك به مؤكدًا بأنه أمام فرضين فقط إما البقاء مع العين أو الرحيل للأهلي.

واختتم: “الأمور سيتم حسمها خلال أيام”.

وكانت تقارير صحفية مصرية قد أشارت يوم الأربعاء، إلى أن النادي الأهلي المصري أتم اتفاقه مع العين الإماراتي للحصول على خدمات حسين الشحات مدة 4 مواسم ونصف الموسم مقابل 5 ملايين دولار.

وأشارت التقارير إلى أن عضو مجلس الأهلي خالد مرتجى المتواجد حاليًا في الإمارات بحث تفاصيل الصفقة مقابل 5 ملايين دولار سيتحمل الأهلي منها مليونًا ونصف فيما سيتحمل أحد رجال الأعمال المحبين للنادي باقي قيمة الصفقة.

من جهة أخرى كشف الشحات أنه وقع على بياض للنادي الأهلي على عقد يمتد إلى 5 سنوات، قبل رحيله إلى العين الإماراتي.

وأوضح: “هناك عوامل خارجة عن إرادتي منعتني من الانضمام للأهلي، حيث توقفت المفاوضات فجأة من جانب إدارة الفريق الأحمر، وحاولت الحديث معهم ولم أجد أي رد، ما اضطرني للرحيل إلى العين”.