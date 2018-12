شاهد: الطاقم الجديد لمنتخب الإمارات في كأس آسيا 2019 (فيديو)

كشف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن الطاقم الجديد للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، الذي سيخوض به مباريات كأس آسيا 2019 التي تحتضنها الإمارات، بدءًا من 5 يناير المقبل.

ونشر حساب المنتخب الإماراتي فيديو للطاقم الجديد باللون الأبيض المميز للمنتخب الإماراتي.

وكانت المفاجأة في لون الطاقم الثاني الذي حمل اللون الأخضر، بدلًا من الأحمر.

ويفتتح منتخب الإمارات مبارياته في كأس آسيا أمام البحرين، يوم 5 يناير المقبل.

إلى ذلك، دخلت تحضيرات منتخب الإمارات مرحلتها الأخيرة؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، حيث يوالي الأبيض التدريبات بصورة يومية بملاعب ند الشبا تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الإيطالي البيرتو زاكيروني.

طقم جديد ,,, في عام جديد ????????

New look in a new year ????????#كأس_آسيا2019#منتخب_الإمارات #منصور_يالأبيض pic.twitter.com/qfndZyZbIC

