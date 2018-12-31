شاهد: الطاقم الجديد لمنتخب الإمارات في كأس آسيا 2019 (فيديو)

كشف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن الطاقم الجديد للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، الذي سيخوض به مباريات كأس آسيا 2019 التي تحتضنها الإمارات، بدءًا من 5 يناير المقبل.

ونشر حساب المنتخب الإماراتي فيديو للطاقم الجديد باللون الأبيض المميز للمنتخب الإماراتي.

وكانت المفاجأة في لون الطاقم الثاني الذي حمل اللون الأخضر، بدلًا من الأحمر.

ويفتتح منتخب الإمارات مبارياته في كأس آسيا أمام البحرين، يوم 5 يناير المقبل.

إلى ذلك، دخلت تحضيرات منتخب الإمارات مرحلتها الأخيرة؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، حيث يوالي الأبيض التدريبات بصورة يومية بملاعب ند الشبا تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الإيطالي البيرتو زاكيروني.

وشهدت التدريبات، في الأيام السابقة، تركيزًا كبيرًا على الجوانب التكتيكية والخططية، حيث يعمل الجهاز الفني على وضع اللمسات الأخيرة على طريقة اللعب التي سيخوض بها مباريات البطولة، كما حرص الجهاز الفني على رفع معدل اللياقة وزيادة درجة الانسجام بين اللاعبين، بعد إعلان القائمة النهائية.

وسيتواصل تجمع المنتخب بدبي حتى موعد المغادرة إلى العاصمة أبو ظبي، يوم الأربعاء المقبل، الثاني من يناير؛ للانتظام في مقره بجزيرة السعديات، تأهبًا لانطلاقة البطولة، يوم الخامس من يناير 2019، بمواجهة المنتخب البحريني الشقيق، باستاد مدينة زايد الرياضية.

وسادت تدريبات المنتخب روح معنوية عالية، بدت واضحة في حماس اللاعبين وجديتهم الكبيرة، حيث يحرص كل نجوم الأبيض على أداء التدريبات بشهية مفتوحة، وتشهد التحضيرات منافسة قوية بين عناصر المنتخب من أجل حجز مقعد أساسي في تشكيلة المدرب زاكيروني.

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب لاعب الفجيرة محمد خلفان لينضم للقائمة النهائية بدلًا من لاعب العين ريان يسلم الذي تم إبعاده من القائمة؛ بعد أن أثبت التقرير الطبي تعرضه لإصابة لن تمكنه من تقديم خدماته للأبيض، وسيكون خلفان ضمن القائمة النهائية التي سيعتمد عليها زاكيروني في مباريات البطولة.

وسجل محمد خلفان في الموسم الحالي ثلاثة أهداف لفريقه الفجيرة، في دوري الخليج العربي، خلال تسع مباريات، وأسهم مع زملائه في حصد الفريق لـ 13 نقطة وضعته في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري.