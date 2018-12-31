مباراة الإمارات والبحرين.. “الأبيض” يتطلع لإنجاز على أرضه في كأس آسيا 2019 في غياب عموري

يدرك ألبرتو زاكيروني ما هو مطلوب لإحراز لقب كأس آسيا 2019، لكن إذا أراد النجاح مع الإمارات كما فعل مع اليابان في 2011؛ يجب أن ينجز المدرب الإيطالي المهمة في غياب أحد أفضل المواهب بالبلد العربي.

وساهمت اللمسات الساحرة لصانع اللعب عمر عبد الرحمن (عموري) في تحقيق الإمارات للمركز الثالث في نسخة أستراليا قبل أربع سنوات، لكن لاعب نادي الهلال السعودي تعرض لإصابة قوية بالركبة ستحرمه من خوض البطولة، التي تقام بين الخامس من يناير/ كانون الثاني والأول من فبراير/ شباط.

لكن زاكيروني عُرف بابتكاره الخططي ولعب بطريقة 4-2-3-1 مع اليابان في 2011، وستطبق أي تشكيلة لدى مدرب ميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس السابق أسلوبا هجوميًّا.

كما نال الفريق دفعة معنوية مع وصول العين لنهائي كأس العالم للأندية في ديسمبر/ كانون الأول بعد أن أظهر لاعبو الإمارات قدرتهم على المنافسة في أعلى المستويات عقب التغلب على الترجي وريفر بليت.

ويوجد سبعة لاعبين من العين، أكثر الأندية نجاحًا في الإمارات، ضمن تشكيلة زاكيروني المؤلفة من 23 لاعبًا.

وعلى الأرجح سيعتمد زاكيروني على ثنائي الهجوم أحمد خليل، لاعب شباب الأهلي دبي، وعلي مبخوت، لاعب الجزيرة، وقد يحدد هذا إن كان زاكيروني سيفي بوعده بقيادة أصحاب الضيافة للنهائي.

وسجل خليل، الذي سبق عموري في نيل جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2015 بعد أن ساعد الأهلي في بلوغ نهائي دوري الأبطال، بمعدل هدف في كل مباراتين خلال مسيرته الدولية التي تمتد 97 مباراة.

وسجل خليل أربعة أهداف، من إجمالي 49 هدفًا دوليًّا، في النسخة الماضية من كأس آسيا وحرمه مبخوت، الذي سجل خمسة أهداف، من نيل لقب هداف البطولة.

ويبدو من السهل أن تحتل الإمارات صدارة المجموعة الأولى التي تضم تايلاند والهند والبحرين،‭‭ ‬‬لكن التحدي أن تعادل تشكيلة 2019 ما حققته تشكيلة 1996 بالوصول للنهائي على أرضها.

وأظهر الحارس خالد عيسى براعته خاصة في ركلات الترجيح، خلال مسيرة العين نحو نهائي كأس العالم للأندية، لكن رغم هذ الإصرار خسر الفريق 4-1 أمام ريال مدريد في المباراة الختامية.

وبالتأكيد لن يواجه الفريق الوطني منافسين بنفس قدرات ريال مدريد في أي مرحلة بكأس آسيا، لكن المرونة الخططية لدى زاكيروني وإصراره على الهجوم يأتي أحيانًا على حساب الصلابة الدفاعية.

وفازت الإمارات أربع مرات فقط في 16 مباراة منذ تولى زاكيروني القيادة في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، واذا لم يجد التوازن الذي قاده للانتصارات مع اليابان في 2011، ربما سيغادر منصبه قبل انتهاء عقده في الثاني من فبراير/ شباط.

موعد مباراة الافتتاح

وتجمع مباراة الافتتاح في البطولة منتخبي الإمارات والبحرين، يوم السبت المقبل الـ5 من يناير 2019، على ستاد مدينة زايد الرياضية، وتنطلق الساعة الساعة 8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي، السابعة بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة “beIN SPORTS MAX 1 HD AR”.