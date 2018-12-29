أبرزهم إسماعيل مطر وعامر شفيع.. تعرف على أكبر 5 لاعبين في كأس آسيا 2019

تنطلق بطولة كأس الأمم الآسيوية، في الخامس من يناير، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتستمر حتى 1 فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويمكن أن تمثل كأس آسيا 2019 الفرصة الأخيرة للكثير من نجوم المنتخبات الـ24 المشاركين في المونديال الآسيوي؛ كون مشاركتهم في البطولة المقبلة العام 2023 موضع شك كبير، في ظل أعمارهم المتقدمة.

ورصد موقع “فوكس سبورتس”، أكبر 5 لاعبين مشاركين في كأس آسيا في الإمارات..

الصيني زينغ زي

يبلغ الصيني الدولي زينغ زي من العمر 38 عامًا، وهو قائد منتخب الصين، وأكبر لاعب في كأس آسيا 2019.

وكانت أولى مشاركات اللاعب في بطولات كأس آسيا العام 2004، وسبق له الاحتراف بالدوري الإنجليزي، وبالتحديد في نادي تشارلتون أتلتيك بين 2007 و2010، كما لعب لنادي غوانغزو إيفرغراند الصيني، وأحرز معه بطولة الدوري الصيني 7 مرات متتالية، وبطولة دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2013 و2015.

وتُوّج زينغ زي بلقب أفضل لاعب في آسيا العام 2013.

الفلبيني بول مولدرز

يبلغ مولدرز من العمر 37 عامًا، وبدأ رحلة كرة القدم من نادي أياكس أمستردام الهولندي، حيث تعلم أساسيات اللعبة على مدار 8 سنوات، قبل أن ينضم لنادي “هارليم”، ثم انضم في وقت لاحق إلى نادي أدو دن هاغ الهولندي، وانضم لمنتخب الفلبين نسبة إلى والدته الفلبينية.

وفي العام 2014، أنهى مولدرز رحلته الأوروبية، وانضم إلى أحد الأندية في الدوري الفلبيني، ولعب 32 مباراة دولية رفقة منتخب الفلبين.

الأردني عامر شفيع

يعتبر الحارس الشهير عامر شفيع ثالث أكبر اللاعبين سنًا في بطولة كأس آسيا 2019، حيث يبلغ من العمر 36 عامًا.

يملك عامر شفيع سجلًا دوليًا بارزًا مع منتخب الأردن، النشامى، حيث شارك في 139 مباراة دولية، وسيكون شفيع قائدًا للأردن في المونديال الآسيوي.

الأردني معتز ياسين

الحارس معتز ياسين، رابع أكبر لاعب في كأس آسيا، يبلغ من العمر 36 عامًا، ولعب 18 مباراة دولية فقط رفقة المنتخب الأردني.

يلعب ياسين لنادي الفيصلي الأردني، وسبق له التتويج ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي العام 2007، رفقة فريقه السابق شباب الأردن.

الإماراتي إسماعيل مطر

جوهرة الإمارات، إسماعيل مطر، 35 عامًا، صاحب 125 مباراة دولية، ويسعى في هذه البطولة لتتويج مشواره الكروي الرائع بالكأس الآسيوية الغالية، كي تكون خير ختام لمسيرته.

بدأ مطر رحلة التألق في كأس العالم للشباب التي استضافتها الإمارات العام 2003، وتُوّج فيها بلقب هداف البطولة، رغم خروج الإمارات من الدور ربع النهائي.

وفي العام 2007، تُوج إسماعيل مطر مع منتخب الإمارات بلقب كأس الخليج، كما فاز مطر بلقب هداف البطولة برصيد 5 أهداف.