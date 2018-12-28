النادي الأهلي المصري يضغط بقوّة لضم بديل حسين الشحات.. والعين يتفوق على الأحمر في استفتاء “سي إن إن” (صورة)

بدأ النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، البحث عن بديل لصفقة حسين الشحات صانع ألعاب فريق العين الإماراتي، خاصة بعد أن دخلت لنفق مظلم، بسبب المطالب المالية، فضلًا عن وصول عروض احتراف للاعب عقب المستوى المميز الذي ظهر به في كأس العالم للأندية.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة “إرم نيوز”: “تأكدت إدارة الأهلي من صعوبة ضم حسين الشحات في الفترة الحالية، وبدأت البحث عن بديل مناسب، لضمه لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، قبل خوض منافسات دوري المجموعات، لدوري أبطال أفريقيا”.

وأضاف المصدر: “فتحت إدارة الأهلي خط مفاوضات جديدًا مع نادي المقاولون العرب، من أجل إقناعهم بالتخلي عن طاهر محمد طاهر، خلال فترة الانتقالات الشتوية، مع دخول بعض لاعبي الفريق في صفقة تبادلية”.

وتابع: “وتضغط إدارة الأهلي حاليًا، على عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، من أجل المساعدة في إقناع إدارة ذئاب الجبل بالتخلي عن طاهر في يناير، في ظل حاجة الفريق الماسة لجهود اللاعب بعد فشل صفقة حسين الشحات”.

وأردف: “وعرضت إدارة الأهلي على عماد النحاس بعض لاعبي الفريق الأحمر، ليختار منهم من يرغب في ضمهم للمقاولون في يناير”.

من جانب آخر تفوق نادي العين الإماراتى، الذي يلعب له المصري حسين الشحات، على الأهلي في استفتاء لقب أفضل نادٍ عربي في 2018.

وأجرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية استفتاء حول أفضل نادٍ عربي، والذي تصدره العين بنسبة أصوات بلغت 50%، واحتل الهلال السعودي المركز الثاني بعدما حصل على 41% من أصوات الجماهير، فيما حل الأهلي المصري ثالثًا بعدما حصل على 6% فقط من أصوات الجماهير، وجاء الترجي الرياضي التونسي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، في المركز الرابع بعدما حصل على أصوات 3% فقط من المشاركين.