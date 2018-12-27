عامل المهمات لنادي الوحدة الإماراتي يودّع الفريق الأول بالدموع بعد خدمة 30 عامًا (فيديو)

قرَّر نادي الوحدة الإماراتي إنهاء خدمة محمد علي، عامل المهمات في الفريق الأول لكرة القدم.

وأصدر نادي الوحدة بيانًا قال فيه:”بكل حبٍ وودٍ وتقديرٍ، نودّع اليوم محمد علي “عامل المهمات في الفريق الأول”، والذي أتمَّ اليوم عامه الثلاثين في خدمة هذا الكيان “.

وأضاف:”شكرًا محمد علي على تفانيك وإخلاصك في عملك، وشكرًا على وفائك وانتمائك لهذا الكيان، وسنبقى عائلة واحدة إلى الأبد، ونتمنى لك ولعائلتك السعادة دائمًا وأبدًا”.

ونشر نادي الوحدة فيديو لمحمد علي وجهَّ من خلاله الشكر للمسؤولين وجماهير النادي، وبكى بعد خدمة 30 عامًا قضاها في خدمة نادي الوحدة.