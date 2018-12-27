نادي الوحدة يكتسح الإمارات بخماسية ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي (فيديو)

تأهل نادي الوحدة إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي؛ بفوزه على الإمارات بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل نهيان، في ربع النهائي اليوم.

سجل يحيى الغساني الهدف الأول للوحدة في الدقيقة 35، وأضاف سبستيان تيغالي الهدف الثاني في الدقيقة 37، وجاء الثالث في الدقيقة 41 عبر مراد باتنا.

وعزز حمدان الكمالي تقدم الوحدة بالهدف الرابع في الدقيقة 45، وأضاف ليوناردو دي سوزا الهدف الخامس في الدقيقة 78.

وحافظ العنابي على شباكه نظيفة للمباراة السابعة على التوالي في كأس الخليج العربي.