أهداف مباراة الجزيرة وشباب الأهلي دبي.. 4/2 لرفاق خايمي أيوفي (فيديو)

تقدم الجزيرة بالهدف الأول في المباراة التي تجمعه مع شباب الأهلي دبي، ضمن مباريات ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.

وجاء هدف الجزيرة في الدقيقة الثانية من المباراة، وسجله سالمين خميس لاعب شباب الأهلي دبي بالخطأ في مرماه.

وأدرك خايمي أيوفي التعادل لشباب الأهلي دبي بضربة رأس في الدقيقة 39.

وتقدم خايمي أيوفي لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 45.

وتعادل ناصر بارازيت للجزيرة في الدقيقة 69.

وسجل شباب الأهلي دبي هدفين في الوقت الضائع عبر أحمد الشيخ في الدقيقتين 93 و96 ليفوز 4/2.

دقائق مجنونة في لقاء #شباب_الأهلي_الجزيرة#شباب_الأهلي يسجل الهدف الثالث في اللقاء.. وثلاث بطاقات حمراء في اللقاء..#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/JcyTxpTTF2 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨

تستمر إثارة اللحظات الأخيرة في اللقاء..#شباب_الأهلي يسجل الهدف الرابع في اللقاء بقدم أحمد عبدالله في آخر ثواني اللقاء..

ويتأهل رسمياً إلى ربع نهائي #كأس_الخليج_العربي#شباب_الأهلي_الجزيرة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/OWkKNWDHTV — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨

وطرد حكم المباراة اللاعب سيباستيان سياني من الجزيرة في الدقيقة 12، بعد تدخل قوي على سعود عبدالرزاق المهيري.

بطاقة حمراء مباشرة للاعب #الجزيرة سيبيستيان سياني..

في الطرد الأول في دور الـ 8 من #كأس_الخليج_العربي#شباب_الأهلي_الجزيرة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/DJSTdG0ozS — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨

وفي وقت سابق، تغلب الوحدة 5/0 على الإمارات، وتستكمل المباريات، غدًا الجمعة، بمواجهة بين النصر والوصل، في حين يلعب العين مع بني ياس.