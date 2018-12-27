أهداف مباراة الجزيرة وشباب الأهلي دبي.. 4/2 لرفاق خايمي أيوفي (فيديو)

أهداف مباراة الجزيرة وشباب الأهلي دبي.. 4/2 لرفاق خايمي أيوفي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم الجزيرة بالهدف الأول في المباراة التي تجمعه مع شباب الأهلي دبي، ضمن مباريات ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.

وجاء هدف الجزيرة في الدقيقة الثانية من المباراة، وسجله سالمين خميس لاعب شباب الأهلي دبي بالخطأ في مرماه.

وأدرك خايمي أيوفي التعادل لشباب الأهلي دبي بضربة رأس في الدقيقة 39.

وتقدم خايمي أيوفي لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 45.

وتعادل ناصر بارازيت للجزيرة في الدقيقة 69.

وسجل شباب الأهلي دبي هدفين في الوقت الضائع عبر أحمد الشيخ في الدقيقتين 93 و96 ليفوز 4/2.

وطرد حكم المباراة اللاعب سيباستيان سياني من الجزيرة في الدقيقة 12، بعد تدخل قوي على سعود عبدالرزاق المهيري.

وفي وقت سابق، تغلب الوحدة 5/0 على الإمارات، وتستكمل المباريات، غدًا الجمعة، بمواجهة بين النصر والوصل، في حين يلعب العين مع بني ياس.

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