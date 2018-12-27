أهداف مباراة الجزيرة وشباب الأهلي دبي.. 4/2 لرفاق خايمي أيوفي (فيديو)

تقدم الجزيرة بالهدف الأول في المباراة التي تجمعه مع شباب الأهلي دبي، ضمن مباريات ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.
وجاء هدف الجزيرة في الدقيقة الثانية من المباراة، وسجله سالمين خميس لاعب شباب الأهلي دبي بالخطأ في مرماه.
وأدرك خايمي أيوفي التعادل لشباب الأهلي دبي بضربة رأس في الدقيقة 39.
وتقدم خايمي أيوفي لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 45.
وتعادل ناصر بارازيت للجزيرة في الدقيقة 69.
وسجل شباب الأهلي دبي هدفين في الوقت الضائع عبر أحمد الشيخ في الدقيقتين 93 و96 ليفوز 4/2.
في أول دقائق اللقاء.. وبالنيران الصديقة.. #الجزيرة يتقدم بالهدف الأول في مرمى #شباب_الأهلي..#كأس_الخليج_العربي#شباب_الأهلي_الجزيرة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/WIlLuGiXzW
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨
“طيران بالرأس” من جامين كروزو يعادل النتيجة لـ #شباب_الأهلي
لتصبح النتيجة 1-1#كأس_الخليج_العربي#شباب_الأهلي_الجزيرة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/zxxZcppJve
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨
جامين كروزو يقلب النتيجة على #الجزيرة بثنائية..#شباب_الأهلي يتقدم بهدفين مقابل هدف..#كأس_الخليج_العربي#شباب_الأهلي_الجزيرة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/KHwBcFmjSi
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨
ناصر برازيت يعيد #الجزيرة إلى اللقاء مسجلاً هدف التعادل..
لتصبح النتيجة 2-2#كأس_الخليج_العربي#شباب_الأهلي_الجزيرة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Dmq8EBJ8Ag
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨
دقائق مجنونة في لقاء #شباب_الأهلي_الجزيرة#شباب_الأهلي يسجل الهدف الثالث في اللقاء.. وثلاث بطاقات حمراء في اللقاء..#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/JcyTxpTTF2
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨
تستمر إثارة اللحظات الأخيرة في اللقاء..#شباب_الأهلي يسجل الهدف الرابع في اللقاء بقدم أحمد عبدالله في آخر ثواني اللقاء..
ويتأهل رسمياً إلى ربع نهائي #كأس_الخليج_العربي#شباب_الأهلي_الجزيرة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/OWkKNWDHTV
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨
وطرد حكم المباراة اللاعب سيباستيان سياني من الجزيرة في الدقيقة 12، بعد تدخل قوي على سعود عبدالرزاق المهيري.
بطاقة حمراء مباشرة للاعب #الجزيرة سيبيستيان سياني..
في الطرد الأول في دور الـ 8 من #كأس_الخليج_العربي#شباب_الأهلي_الجزيرة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/DJSTdG0ozS
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨
وفي وقت سابق، تغلب الوحدة 5/0 على الإمارات، وتستكمل المباريات، غدًا الجمعة، بمواجهة بين النصر والوصل، في حين يلعب العين مع بني ياس.