اتحاد الكرة الإماراتي يعلن رسميًا قبول اعتذار عبدالله صالح وتعيين حسن سهيل مشرفًا للمنتخب

أعلن اتحاد كرة القدم الإماراتي، رسميًا، قبول اعتذار عبدالله صالح من الإشراف على المنتخب الأول، وتعيين الدكتور حسن سهيل خلفًا له.

ودعا اتحاد الكرة الإماراتي، في بيانه، الجميع للالتفاف الحقيقي خلف الأبيض قبل انطلاق بطولة كأس أمم آسيا 2019 الشهر المقبل.

وأضاف البيان: “يؤكد اتحاد الإمارات لكرة القدم أهمية المرحلة الحالية للمنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019، مطالبين الجميع بالوقوف الحقيقي والالتفاف خلف الأبيض ومساندة الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وتوفير بيئة محفزة لهم لضمان ظهور الأبيض بشكل إيجابي في البطولة القارية الكبيرة”.

اتحاد الكرة يدعو الجميع للالتفاف الحقيقي خلف الأبيض .. قبول اعتذار عبدالله صالح والدكتور حسن سهيل مشرفاً للمنتخب ..#منتخب_الإمارات #منصور_يالأبيض pic.twitter.com/ORtpht4PrQ — UAEFA (@uaefa_ae) December 25, 2018

وتابع: “وافق الاتحاد على قبول اعتذار عبدالله صالح ويشكره على الفترة التي قضاها مع المنتخب الوطني الأول كمشرف للمنتخب، وأقر تكليف الدكتور حسن سهيل، عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، بمهام الإشراف العام على المنتخب في نهائيات كأس آسيا، إلى جانب عبيد هبيطة، مدير المنتخب”.

يذكر أن المنتخب الإماراتي يلعب ضمن المجموعة الأولى بكأس آسيا مع تايلاند، والهند، والبحرين.