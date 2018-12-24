قبل أيام من كأس آسيا.. استقالة عبدالله صالح مشرف المنتخب الإماراتي من منصبه

كشفت تقارير صحفية إماراتية، الإثنين، أن عبدالله صالح، مشرف المنتخب الإماراتي، استقال من منصبه، قبل أيام على انطلاق كأس الأمم الآسيوية 2019، التي تستضيفها الإمارات.

ووفقًا لقناة “الشارقة الرياضية”، فإن عبدالله صالح، تقدم باستقالته قبل أسبوعين على انطلاق كأس آسيا، دون كشف مزيد من التفاصيل.

وتردد أنه سيتم تعيين سلطان راشد، لاعب نادي العين والمنتخب الإماراتي السابق، بديلًا لعبدالله صالح في منصب مدير المنتخب.

ويشارك المنتخب الإماراتي في كأس آسيا 2019 ضمن المجموعة الأولى، التي تضم البحرين وتايلاتد والهند على أن يستهل مشواره في البطولة يوم 5 يناير بمواجهة البحرين.

وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ضم الحسن صالح مدافع الشارقة، للقائمة النهائية المشاركة في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019 بدلًا من لاعب النصر محمود خميس، دون كشف الأسباب.

ويسعى المنتخب الإماراتي، الذي يقوده المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، إلى إحراز اللقب لأول مرة في تاريخه.

عاجل وحصري : إستقالة عبدالله صالح مشرف المنتخب من منصبه قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس آسيا !! pic.twitter.com/7JkhV5aAgX — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) ٢٤ ديسمبر ٢٠١٨