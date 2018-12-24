تعيين سلطان راشد مشرفًا على المنتخب الإماراتي في كأس الأمم الآسيوية 2019

تقرر تعيين سلطان راشد عضو شركة العين لكرة القدم، مشرفًا على المنتخب الإماراتي الأول، خلال نهائيات كأس الأمم الآسيوية، التي تنطلق يوم 5 يناير المقبل.

ووفقًا لصحيفة “البيان” الإماراتية، فإن تعيين سلطان راشد يأتي في منصب المشرف على المنتخب الإماراتي، بعد الاستقالة التي تقدم بها عبدالله صالح، اليوم الاثنين، وقبل أقل من أسبوعين على انطلاقة البطولة.

ويسعى المنتخب الإماراتي للتتويج بطولة كأس آسيا 2019، التي تقام في الإمارات بين 5 يناير والأول من فبراير 2018.

ويشارك الأبيض، الذي يقوده المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، في البطولة ضمن المجموعة الأولى، التي تضم البحرين وتايلاتد والهند على أن يستهل مشواره في البطولة يوم 5 يناير بمواجهة البحرين.

وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، قبل قليل، ضم الحسن صالح مدافع الشارقة، للقائمة النهائية المشاركة في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019 بدلًا من لاعب النصر محمود خميس، دون كشف الأسباب.