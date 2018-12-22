غاريث بيل يتوج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

نال الويلزي غاريث بيل، لاعب ريال مدريد، اليوم السبت، جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في كأس العالم للأندية.

كما أحرز بيل جائزة هداف البطولة، التي فاز الميرينغي بلقبها، اليوم، بعد الانتصار في النهائي على العين الإماراتي (4-1).

وسجل بيل ثلاثة أهداف في البطولة، جاءت في مباراة واحدة، أمام كاشيما أنتلرز الياباني (3-1)، في الدور نصف النهائي.

وحصل البرازيلي كايو، لاعب العين، على الكرة الفضية، كثاني أفضل لاعب في البطولة.

تتويج ريال مدريد بكأس العالم للأندية للمره الثالثة على التوالي ????????.

pic.twitter.com/tKrsOEuHX2 — عز (@MnbrMadrid5) December 22, 2018

ونال الكرة البرونزية، كثالث أفضل لاعب، رافاييل سانتوس بوري، نجم ريفر بليت.

وانفرد ريال مدريد بالرقم القياسي للأندية المتوجة باللقب بعد رفع رصيده إلى أربع ألقاب حققها أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 مقابل ثلاثة ألقاب لمنافسه المحلي التقليدي برشلونة المتوج باللقب أعوام 2009 و2011 و2015.