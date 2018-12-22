ريال مدريد يهزم العين الإماراتي ويتوّج بكأس العالم للأندية للمرة الرابعة (فيديو)

توّج ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه بعد فوزه 4-1 على العين الإماراتي صاحب الأرض والضيافة في المباراة النهائية اليوم السبت.

وافتتح الكرواتي لوكا مودريتش، أفضل لاعب في العالم 2018، رباعية ريال مدريد في الدقيقة 14 بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك خالد عيسى حارس العين.

وضاعف الشاب ماركوس يورنتي النتيجة بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء بعد مرور ساعة من البداية اكتفى عيسى بمشاهدتها تهز شباكه.

نهائي كأس العالم للاندية 2018 العين الاماراتي⁠ 1 × 4 ريال مدريد

أهداف اللقاء كاملة HD

تعليق خليل البلوشي

مشاهدة ممتعة لـ الجميع ????????. #ClubWC

pic.twitter.com/ctwA0q3CHO — عز (@MnbrMadrid5) December 22, 2018

وجعل القائد سيرجيو راموس النتيجة 3-صفر بضربة رأس رائعة في الدقيقة 79 قبل أن يحرز الياباني تسوكاسا شيوتاني هدف العين الوحيد بضربة رأس إثر تمريرة عرضية متقنة من البرازيلي كايو فرنانديز قبل أربع دقائق من النهاية.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع حول نادر يحيى تمريرة عرضية للبديل البرازيلي فينيسيوس جونيور في شباك زميله عيسى بالخطأ.

وانفرد ريال مدريد بالرقم القياسي للأندية المتوجة باللقب بعد رفع رصيده إلى أربع ألقاب حققها أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 مقابل ثلاثة ألقاب لمنافسه المحلي التقليدي برشلونة المتوج باللقب أعوام 2009 و2011 و2015.