القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد العين اليوم في نهائي كأس العالم للأندية

يستضيف نادي العين الإماراتي منافسه ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، في نهائي كأس العالم للأندية 2018.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت المعلق خليل البلوشي.

وتقام مباراة ريال مدريد والعين الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 بتوقيت أبوظبي، 18:30 بتوقيت القاهرة.

ويسعى العين لأن يصبح أول نادٍ إماراتي وعربي يتوّج بمونديال الأندية، في حين يأمل ريال مدريد بتحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، والثالثة على التوالي.

والعين ثاني نادٍ عربي يصعد إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، بعد أن فعلها الرجاء البيضاوي المغربي، العام 2013 لكنه خسر 1/2 أمام باير ميونخ.

وسبق لريال مدريد أن حقق اللقب أعوام 2014، و2016، و2017، ويحمل الرقم القياسي في الفوز باللقب مع مواطنه برشلونة.

وتجاوز العين 3 أندية في طريقه إلى المباراة النهائي، هي ويلنغتون النيوزيلندا (4/3 بركلات الترجيح)، والترجي التونسي 3/0، وريفر بليت (5/4 بركلات الترجيح).

وهذه رابع مباراة رسمية لنادٍ عربي أمام ريال مدريد، وكانت أول مباراة للنادي الملكي أمام النصر السعودي، إذ فاز العملاق الإسباني 3/1 في دور المجموعات لنسخة العام 2000.

وفي النسخة ذاتها ولحساب المجموعة ذاتها، فاز ريال مدريد أيضًا 3/2 على الرجاء البيضاوي المغربي.

وآخر مواجهة لريال مدريد أمام نادٍ عربي كانت العام الماضي، إذ قلب ريال مدريد تأخره 1/0 إلى فوز 2/1 في نصف النهائي، وقدّم حينها النادي الإماراتي مباراة أكثر من رائعة.