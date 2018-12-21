مباراة العين ضد ريال مدريد.. ماذا قال سيرجيو راموس عن البنفسجي والإمارات وعودة جوزيه مورينيو؟

أشاد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، بنادي العين الإماراتي الذي سيواجهه في نهائي كأس العالم للأندية، السبت، مؤكدًا أنه فريق جيد ويملك لاعبين مميزين.

وتحدث القائد خلال مؤتمر صحفي عن المعاملة التي وجدها ريال مدريد في الإمارات وقال: “يعاملوننا بشكل رائع، حين كنت في المسجد التقيت مع مشجعي ريال مدريد، لكنهم قالوا لي إنهم يرغبون في هزيمة ريال مدريد في النهائي”.

وتحدث راموس عن مواجهة العين وقال: “الجميع كان يتوقع فوز ريفر بليت، لكن العين فاز، لا أحد يفوز فقط لأنه يملك الاسم والتاريخ، العين وصل النهائي لأنه يملك الحماس ولاعبين جيدين، نحترم المنافس وسنقدم أفضل ما لدينا، بإمكانه أن يجعل المباراة صعبة”.

وأضاف راموس: “كنا نرغب في مواجهة ريفر بليت أو بوكا جونيورز في النهائي، لكن العين هو من وصل للنهائي واستحق الفوز”.

وأكد قائد ريال مدريد أنه لا يعرف سبب تراجع فرق أمريكا الجنوبية لأنه لا يتابع مباريات القارة.

وأجاب راموس عن سؤال يتعلق بعودة المدرب جوزيه مورينيو لريال مدريد وقال: “هو قرار لا نتخذه نحن وليس من مسؤولية قائد الفريق، 5 سنوات ونحن نلعب دون مورينيو وفزنا بكل شيء، يجب احترام المدرب سولاري”.

ويملك راموس فرصة الوصول للقبه رقم 20 مع ريال مدريد حين يواجه العين ويبقى على بعد 4 ألقاب من الأسطورة خينتو الذي فاز بـ 23 لقبًا، وقال: “لدي فرصة للفوز بلقبي 20 ولدي أيضًا 3 ألقاب مع المنتخب الإسباني، شيء رائع أتمنى أن أتجاوز رقم خينتو في المستقبل”.