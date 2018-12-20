تعادل سلبي بين شباب الأهلي دبي واتحاد كلباء في كأس الخليج العربي الإماراتي

تعادل نادي شباب الأهلي دبي مع مضيفه اتحاد كلباء، سلبيًا، اليوم الخميس، في أولى مباريات الجولة السابعة والأخيرة، من المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي الإماراتي.

ورفع التعادل رصيد شباب الأهلي إلى 9 نقاط، ليظل في المركز الثاني (مؤقتًا)، مقابل نقطتين فقط لاتحاد كلباء، لتنتهي مشاركته في البطولة، إذ يقع في المركز الأخير.

ولجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو؛ لحسم الجدل حول مطالبة شباب الأهلي دبي باحتساب ركلة جزاء في الشوط الثاني، وقرر الحكم عدم أحقيته في ذلك.

يشار إلى أن شباب الأهلي دبي حسم تأهله منذ الجولة السادسة إلى الدور الـ 8، بينما تأكد خروج اتحاد كلباء مبكرًا.