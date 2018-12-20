تصنيف الفيفا.. السعودية والإمارات تحتفظان بمركزيهما

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تصنيف شهر ديسمبر، وهو الأخير في عام 2018، حيث تصدرت بلجيكا التصنيف وجاءت خلفها فرنسا ثم كرواتيا.

وعلى المستوى العربي، احتلت المغرب التصنيف 40، ومصر جاءت في المركز 56، والجزائر 67، ثم السعودية 69 وهو نفس ترتيبها الشهر الماضي، كما احتفظت الإمارات برتيبها 79.

وبات تصنيف الفيفا للمنتخبات مهمًا للغاية خلال السنوات الأخيرة، اذ تعتمد عليه الاتحادات القارية قبل تصنيف قرعة التصفيات والبطولات المجمعة.

كما احتفظت اليمن بمركزها 135.

وتستعد المنتخبات العربية الآسيوية، وبينها السعودية والإمارات للاشتراك في كأس آسيا2019.