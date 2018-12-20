زوجات نجوم ريال مدريد يستمتعن بدفء أبوظبي (فيديو وصور)

ظهرت بعض زوجات لاعبي نادي ريال مدريد بالزي الإماراتي الشهير أمام مسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية للاستمتاع بدفء الخليج.

وعقب الفوز على كاشيما انتلرز الياباني بطل آسيا سنحت الفرصة للاعبي ريال مدريد أبطال أوروبا للاستمتاع بأجواء أبوظبي الدافئة إذ حرص القائد سيرجيو راموس على ارتداء الملابس الإماراتية والخروج في نزهة في العاصمة الإماراتية قبل مواجهة العين، يوم السبت في نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل غاريث بيل ثلاثية ليقود ريال مدريد للفوز 3-1 على كاشيما، يوم الأربعاء، وحجز بطاقة التأهل للنهائي.

وسيلتقي بطل أوروبا مع صاحب الضيافة العين الإماراتي في المباراة النهائية يوم السبت على أمل تحقيق لقبه الثالث على التوالي في المسابقة.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن أول من غادر الفندق كان كريم بنزيما ورافائيل فاران واستقلا سيارة لامبورغيني وبعض الأصدقاء ينتظرونهم عند الباب.

كما غادر راموس الفندق برفقة خمسة أصدقاء كلهم يرتدون نظارات شمسية ومع الزي الإماراتي بينما حرص راموس على التخفي قبل أن يدخل مسجد الشيخ زايد أحد معالم العاصمة الإماراتية.

وبعده بدقائق غادر داني كارفاخال بصحبة اثنين من الأصدقاء إلى جهة مجهولة حيث سيقضيان يومهم حتى الخامسة بعد الظهر.