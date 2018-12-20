شاهد سيرجيو راموس بالزي الإماراتي (صورة)

ظهر سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، بالزي الإماراتي أثناء خروجه من الفندق المخصص لإقامة الفريق بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، صباح اليوم الخميس.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة العين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية السبت المقبل.

وظهر راموس في زي إماراتي ونظارة شمسية قبل ركوب سيارة برفقة عدد من أصدقائه لبدء جولة في مدينة أبوظبي بحسب صحيفة ماركا.

وظهر ثنائي ريال مدريد كريم بنزيما وفاران، يركبان سيارة لامبورجيني، تمهيدًا لبدء جولة مماثلة.

وحقق ريال مدريد فوزًا سهلًا أمس الأربعاء، على كاشيما أنتلرز الياباني في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.