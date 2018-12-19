مشجع أرجنتيني يحيّي خالد عيسى على أدائه عقب مباراة العين وريفر بليت (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطقع فيديو رائع لروح رياضية أظهرها مشجع لفريق ريفر بليت الأرجنتيني، عقب مواجهة العين، أمس الثلاثاء، وهو يحيّي ويشيد بالأداء الرائع للحارس خالد عيسى.

وتوج خالد عيسى، حارس فريق العين الإماراتي، بجائزة أفضل لاعب في مواجهة فريقه التي حسمها أمام ريفر بليت الأرجنتيني، بركلات الترجيح 6/7، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2/2، على ملعب “هزاع بن زايد”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وظهر المشجع الأرجنتيني وهو يقدم التحية لخالد ويحتضنه وسط صفقات المشجعين حوله.

بروح رياضية..

مشجع أرجنتيني ينتظر #خالد_عيسى ليُحيه على الأداء الرائع وتألقه في المباراة..#العين_ريفربليت pic.twitter.com/A6MgleJPsX — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) December 18, 2018

وأصبح العين الإماراتي ثاني فريق عربي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد الرجاء البيضاوي المغربي.

وتعادل الفريقان 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي ثم تفوق العين عند الاحتكام لركلات الترجيح بعدما نفذ بطل الإمارات كل ركلاته بنجاح، بينما تصدّى الحارس المتألق خالد عيسى لآخر ركلة من ريفر وسددها إنزو بيريز.

وينتظر العين، الذي هزم ويلنغتون النيوزيلندي بطل الأوقيانوس والترجي التونسي بطل أفريقيا قبل لقاء اليوم، مواجهة ريال مدريد بطل أوروبا أو كاشيما أنتلرز الياباني بطل آسيا على لقب البطولة، يوم السبت المقبل.