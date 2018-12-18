مباراة العين وريفر بليت.. كيف صنع الزعيم المعجزة في كأس العالم للأندية؟

حقق فريق العين الإماراتي معجزة كروية بعد تأهله لنهائي بطولة كأس العالم للأندية على حساب ريفر بليت الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية بضربات الترجيح.

ونجح فريق العين في التأهل لنهائي كأس العالم للأندية ليصبح أول ناد إماراتي يحقق هذا الإنجاز الكبير كما أصبح ثاني فريق آسيوي بعد كاشيما أنتلرز الياباني وثاني فريق عربي بعد الرجاء المغربي.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أسباب تأهل العين على حساب ريفر بليت:

#العين_ريفربليت لمن فاتته المباراة .. اهداف مباراة العين وريفربليت + ركلات الترجيح كاملة HD pic.twitter.com/klVuBDxyLK — الكورة اهداف HD (@alkoooraahdaf19) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨

الخطة الهجومية

فاجأ العين الجميع باللعب بخطة هجومية في مواجهة ريفر بليت وخاصة أن الفريق قدم مباراة تكتيكية مميزة ولم يقتصر على الأداء الدفاعي كما لم يتعامل بخوف مع أجواء اللقاء.

واعتمد العين على الثلاثي الهجومي ببراعة حسين الشحات وكايو وماركوس بيرج واستطاع زوران أن يوظف جهود هذا الثلاثي للضغط على دفاع ريفر بليت وسجل هدفين وألغى التسلل هدفاً.

تألق خالد عيسى

ساهم تألق خالد عيسى حارس المرمى في عبور العين للتأهل لنهائي المونديال والإطاحة بمنافسه الأرجنتيني ريفر بليت.

ولعب خالد عيسى دورًا مهمًا في تألق العين وعبوره عقبة ريفر بليت وهو ما أدى للفوز الذي تحقق بضربات الترجيح.

وقال فكري صالح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، لـ”إرم نيوز” إن خالد عيسى من أفضل الحراس في المونديال موضحًا أن العين استفاد من تألق حارسه.

وأضاف: “لعب خالد عيسى بشكل رائع وساهم بشكل مباشر في صعود العين لنهائي البطولة وعبور عقبة ريفر بليت بعدما أبعد أكثر من محاولة خطيرة ومنح الثقة لدفاع العين”.

جرأة زوران

نجح المدرب الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق العين في التعامل بجرأة مع المباراة ونجح في توظيف قدرات لاعبيه لصالح الفريق والخطة الهجومية التي لعب بها في بعض الفترات.

واستطاع زوران أن يجهز لاعبيه نفسيًا في الفترة التي سبقت المباراة ببراعة وجعل اللاعبين يتعاملون مع المباراة بكل ثقة وقدرة على مجاراة لاعبي ريفر بليت.

العامل البدني

نجح العين الإماراتي في مجاراة لاعبي ريفر بليت بدنيًا وهو العامل المهم الذي ساهم بقوة في التأهل إلى الدور النهائي.

واستطاع العين أن يواصل اللعب مع ريفر بليت ويكون ندًا قويًا حتى نهاية اللقاء وهو الأمر الذي كان يثير مخاوف جماهير العين في ظل تفوق الكرة اللاتينية بدنيًا بشكل واضح.