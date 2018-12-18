خالد عيسى يقود العين الإماراتي إلى كتابة التاريخ والتأهل لنهائي كأس العالم للأندية على حساب ريفر بليت (فيديو)

نجح الحارس المتألق خالد عيسى حامي عرين نادي العين الإماراتي في الصعود بفريقه إلى نهائي كأس العالم للأندية، عقب فوزه على ريفر بليت الأرجنتيني 5/4 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد نجاحه في التصدي للضربة الأخيرة.

وتعادل الفريقان 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، ثم تفوَّق العين عند الاحتكام لركلات الترجيح بعدما نفذ بطل الإمارات كل ركلاته بنجاح، بينما تصدى الحارس المتألق خالد عيسى لآخر ركلة من ريفر، وسددها إنزو بيريز.

وينتظر العين، الذي هزم ولنجتون النيوزيلندي، والترجي التونسي، قبل لقاء اليوم، مواجهة ريال مدريد، أو كاشيما إنتلرز، على لقب البطولة.

#العين_ريفربليت قوووووووووووووووول أول العين في الدقيقة 3 ولعتت المباراة ???????? HDpic.twitter.com/FN4k6nzZmx — الكورة أهداف HD (@alkoooraahdaf19) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨

#العين_ريفربليت قووووووووووووووووول التعادل ليفربليت في الدقيقة 10 ???????? HDpic.twitter.com/cJ3qohxWNZ — الكورة أهداف HD (@alkoooraahdaf19) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨

#العين_ريفربليت قووووووووووووول ريفربليت يقلب النتيجة على العين ويتقدم بالهدف الثاني ???????? HDpic.twitter.com/oziyMsTdui — الكورة أهداف HD (@alkoooraahdaf19) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨

#العين_ريفربليت قووووووووووووووول التعادل العين عن طريق كايو ????????HD

pic.twitter.com/yTqw8VdyGj — الكورة أهداف HD (@alkoooraahdaf19) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨

وبدأ العين اللقاء بأفضل طريقة ممكنة حينما افتتح التسجيل مبكرًا عبر خافيير بينولا بالخطأ في مرماه بعد ركلة ركنية خدعت حارس الأرجنتين فرانكو أرماني في الدقيقة الثالثة.

لكن ريفر، الذي هزم غريمه بوكا جونيورز ليحصد لقب كأس ليبرتادوريس في وقت سابق هذا الشهر، انتفض وسجل سانتوس بوري هدفين متتاليين بين الدقيقتين 11 و16.

وألغى الحكم هدفًا للعين عبر المصري حسين الشحات بعد مراجعة الفيديو قبل نهاية الشوط الأول.

لكن البرازيلي كايو فرنانديز أدرك التعادل بعد مجهود فردي رائع في بداية الشوط الثاني.

وتبادل الفريقان الفرص دون زيارة الشباك مجددًا، وظهر عيسى حارس العين بأداء مميز ليحافظ على التعادل قبل أن يمتد تألقه لركلات الترجيح.

وتغلب العين 5-4 بعد أن سجل كايو، وتسوكاسا شيوتاني، وبندر الأحبابي، وعامر عبد الرحمن، وريان محمد، من علامة الجزاء، فيما تصدى عيسى لركلة بيريز النهائية لتعم الأفراح استاد هزاع بن زايد.