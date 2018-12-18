أهداف مباراة العين وريفر بليت.. 2/2 (فيديو)

تقدم نادي العين الإماراتي بهدف في شباك نظيره ريفر بليت، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في كأس العالم للأندية على ملعب العين بمدينة أبوظبي.

وأحرز ماركوس بيرغ الهدف في الدقيقة الثانية بعد لمسه لكرة من ضربة ركنية، مرت بين أقدام حارس الفريق الأرجنتيني.

وتعادل ريفر بليت في الدقيقة 11 عن طريق رفائيل بوري، ثم أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 16.

#العين_ريفربليت قووووووووووووووووول التعادل ليفربليت في الدقيقة 10 ???????? HDpic.twitter.com/cJ3qohxWNZ — الكورة اهداف HD (@alkoooraahdaf19) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨

وتعادل العين مع بداية الشط الثاني عن طريق كايو من تسديدة قوية.

#العين_ريفربليت قووووووووووووووول التعادل العين عن طريق كايو ????????HD

pic.twitter.com/yTqw8VdyGj — الكورة اهداف HD (@alkoooraahdaf19) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨

وض فريق العين الإماراتي اختبارًا صعبًا أمام نظيره ريفر بليت الأرجنتيني وبطل كأس الليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية، مساء الثلاثاء، في افتتاح دور الأربعة ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.

ويبدأ ريفر بليت مسيرته بالمونديال بمواجهة دور الأربعة، بينما صعد العين على حساب ويلنجتون النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا بضربات الترجيح، ثم فاز على الترجي التونسي بطل أفريقيا بثلاثية دون رد.