مباراة العين وريفر بليت.. كل ما تريد معرفته عن موقعة نصف نهائي كأس العالم للأندية

يخوض فريق العين الإماراتي اختبارًا صعبًا أمام نظيره ريفر بليت الأرجنتيني وبطل كأس الليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية ، مساء الثلاثاء، في افتتاح دور الأربعة ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.

ويبدأ ريفر بليت مسيرته بالمونديال بمواجهة دور الأربعة، بينما صعد العين على حساب ويلنجتون النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا بضربات الترجيح ثم فاز على الترجي التونسي بطل أفريقيا بثلاثية دون رد.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي كل الأمور المتعلقة بمباراة العين وريفر بليت.. فإلى السطور القادمة:

موعد مباراة ريفيربيلت والعين والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب “هزاع بن زايد” في الساعة 20:30 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق سوار الذهب.

كيف تحضر المباراة؟

تم طرح تذاكر المباراة إلكترونياً بسعة ستاد هزاع بن زايد الذي يتسع لأ كثر من 25 ألف مشجع.

وتم تحديد أسعار تذاكر المباراة بقيمة 25 درهمًا إماراتيًا للدرجة الثالثة و50 درهمًا للدرجة الثانية و100 درهم للدرجة الأولى و500 درهم للمقصورة.

ماذا يقول التاريخ؟

يخوض فريق العين منافسات دور الأربعة ببطولة كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بعدما شارك في هذه البطولة بفضل تتويجه بلقب الدوري الإماراتي.

وسبق أن لعب الجزيرة الإماراتي في دور الأربعة للمونديال في العام الماضي وخسر أمام ريال مدريد الإسباني ، ويأمل العين أن يعبر عقبة ريفر بليت ويحقق إنجازًا تاريخيًا ببلوغ نهائي المونديال كأول فريق إماراتي وثاني فريق آسيوي بعد كاشيما الياباني وثاني فريق عربي بعد الرجاء المغربي.

ويسعى ريفر بليت للتأهل للمرة الثانية في تاريخه لنهائي المونديال بعد نسخة 2015 حين خسر أمام برشلونة الإسباني بثلاثية دون رد ويخوض ريفر بليت ثاني مشاركاته في المونديال.

أفكار زوران

يبدو العين جاهزًا بقوة لخوض المباراة أمام ريفر بليت بعدما حقق الفوز الساحق على الترجي بثلاثية دون رد وهو ما جعل الثقة تدب في قلوب لاعبي وجماهير العين قبل المواجهة الصعبة أمام ريفر بليت.

ويخوض العين المباراة مكتملاً الصفوف بعودة محمد عبد الرحمن الذي غاب عن لقاء الترجي لحصوله على البطاقة الحمراء ، وتبقى أفكار المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للعين عاملاً مهمًا في إدارة هذه المواجهة الصعبة.

يجد زوران نفسه أمام عدة أفكار تكتيكية باللعب بطريقته المعتادة 4-3-3 والاعتماد على ستارة دفاعية في وسط الملعب بوجود أحمد برمان والمالي تونجو دومبيا ومحمد عبد الرحمن أو ريان يسلم بجانب مثلث الهجوم المصري حسين الشحات والبرازيلي كايو والسويدي ماركوس بيرج.

وربما يفكر زوران في ملء وسط الملعب والاعتماد على طريقة 4-5-1 وتكليف الشحات وكايو بواجبات دفاعية مع تشديد ضغط الثنائي دومبيا وبرمان على لاعبي ريفر بليت.

ويراهن زوران على رباعي الدفاع المستقر إسماعيل أحمد ومهند سالم والياباني تسوكاسا شيوتاني ومحمد أحمد ويبقى دور الحارس خالد عيسى أيضًا مهمًا في هذه المواجهة الصعبة.

أسلحة جاياردو

يبحث المدرب مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق ريفر بليت عن الفوز الذي يمنحه بطاقة التأهل للدور النهائي.

ويعتمد جاياردو على القوة الضاربة في طريقة 4-3-3 بوجود الموهوب جونزالو مارتينيز وإجناسيو فرنانديز والمهاجم لوكاس براتو وهو المثلث الذي يجيد استغلال المساحات وصناعة الخطورة.

ويراهن ريفر بليت أيضًا على ثلاثي الوسط ليوناردو بونزيو وإنزو بيريز وإيزيكيل بالاسيوس مع رباعي الدفاع خافيير بينولا ويوناتان مايدانا وميلتون كاسكو وجونزالو مونتيل مع الحارس فرانكو أرماني.