كأس العالم للأندية.. هل يستطيع العين تحقيق المفاجأة أمام ريفر بليت؟

يخوض نادي العين الإماراتي اختبارًا صعبًا أمام نظيره ريفر بليت الأرجنتيني، مساء الثلاثاء، في دور الأربعة ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

ويسعى العين الإماراتي لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لنهائي المونديال ولكن طموحاته وآماله تصطدم بقدرات ريفر بليت الفريق الأرجنتيني المتوج مؤخرًا بلقب كأس الليبرتادوريس.

ويواجه العين سؤالًا مهمًا، هل يستطيع الزعيم تحقيق المفاجأة والتأهل لنهائي المونديال من عدمه؟ وهو ما تستعرضه شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي:

تطور فني

تطور العين خلال البطولة بشكل لافت خلال أول مباراتين خاصة أن الزعيم نجح في عبور عقبة ويلنغتون النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا بركلات الترجيح في الدور الأول.

وقدّم العين مستويات كبيرة في لقاء الترجي التونسي بالدور الثاني وفاز بثلاثية دون رد، وأظهر لاعبو الفريق الإماراتي أداءً متميزًا يجعل طموح الجماهير كبيرًا رغم صعوبة المهمة أمام ريفر بليت.

وقال أحمد عبدالحليم، المدير الفني الأسبق لنادي الوحدة الإماراتي لشبكة “إرم نيوز” إن مهمة العين صعبة للغاية في العبور لنهائي المونديال، ولكن كرة القدم تحمل كل الاحتمالات ولذلك يجب على لاعبي العين تعويض أي فوارق فنية بالروح القتالية وهو ما يساعد على تقديم عرض جيد.

وأشار إلى أن العين لديه طموح كبير في تحقيق إنجاز فريد له كفريق إماراتي بالتأهل لنهائي المونديال وأيضًا كفريق عربي ليكون ثاني ناد يبلغ النهائي بعد الرجاء المغربي، ولكن كل هذه الأمور يجب أن تتحول إلى أداء يثبت تطور العين وعلاج لبعض الأخطاء التي ظهرت في المباراتين الأخيرتين.

مهمة صعبة

ويبدو البعض منطقيًا في حديثه عن صعوبة تأهل العين عبر بوابة ريفر بليت في ظل فوارق فنية وبدنية كبيرة، وأكد أيمن يونس مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق لشبكة “إرم نيوز” أن الأمنيات التي يحملها الجمهور العربي للعين لا تعبر أبداً عن إمكانية التأهل للنهائي على حساب ريفر بليت.

وقال يونس: “المهمة صعبة ويجب أن يتحلى الجميع بالواقعية وهو ما يساعد العين على تقديم عرض قوي ويساعد جمهور العين على تقبل النتائج واحترام اللاعبين لأن الفوارق كبيرة في كل الأصعدة بين العين وريفر بليت أو ريال مدريد الإسباني”.

قوة أفكار زوران

ويراهن العين على قوة أفكار مدربه الكرواتي زوران ماميتش في العبور بالفريق الإماراتي من هذه المواجهة الصعبة.

ويبدو زوران أحد المدربين الهادئين الذين يتسمون بالقدرة على اللعب الدفاعي وأيضًا تحويل الأمور للدفة الهجومية والاستفادة من القدرات الفردية للاعبيه وهو ما جعله يتفادى تأثير رحيل نجم كبير بقيمة عمر عبدالرحمن “عموري” في بداية الموسم للهلال السعودي.

طموح ريفر بليت

يبدو فريق ريفر بليت منافسًا صعبًا وطموحًا، خاصة أنه يملك لاعبين على مستوى جماعي وتكتيكي جيد.

ويقود الفريق الأرجنتيني المدرب الطموح مارسيلو جاياردو بجانب المهاجم لوكاس براتو وجونزالو مارتينيز وإجناسيو فرنانديز بخلاف وجود أداء جماعي مميز في التشكيلة التي يدربها جاياردو.