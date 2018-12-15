كايو يتألق مع نادي العين ويحلم بمواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية

بعد تألقه مع كاشيما انتلرز بطل دوري أبطال آسيا، واصل البرازيلي كايو فرنانديز (24 عامًا) التألق ذاته مع العين الإماراتي، ويحلم بأن يتوج هذا التألق في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات حاليًا.

يمكن أن يكون كايو أحد الملايين الذين يسعون لتطوير مستوياتهم في اللعبة، لكنه تخلى عن أحلامه؛ بسبب قلة الفرص، لكن الجرأة على المغامرة دفعت الشاب البرازيلي لبلوغ مستويات رائعة من التألق.

ويمكن أن يمنح العين لاعبه كايو أكبر مكافأة في مسيرته، حيث يخوض حاليًا كأس العالم للأندية بعدما بدأت مسيرته الاحترافية في اليابان، بعد رحيله عن البرازيل لفشله في الحصول على فرصة في بلده.

وقال كايو لشبكة “غلوبو” التلفزيونية البرازيلية: “لم اختر الذهاب إلى هناك. كنت أقوم بإجراء اختبار في بيرغوي ولعبنا مباراة أمام الفريق الياباني وأعجبهم أدائي، وشاركت معهم خلال معسكر تدريبي في البرازيل، وشاركت في ثماني أو تسع مباريات سجلت خلالها 13 أو 14 هدفًا، بعدها طلبوا مني اللعب في اليابان. وأجريت اختبارات في كاشيما وفاردي واخترت كاشيما في النهاية”.

وفي اليابان، حصل على لقب نيمار الياباني بعد تألقه مع كاشيما، حيث أحرز 30 هدفًا في الدوري عام 2014، ليتلقى عرضًا للانضمام للعين على أمل الانتقال للعب في أوروبا.

تجربة العين

وعن تجربته مع العين، قال كايو: “تلقيت عرضًا للعب في الإمارات، ورأيت أن العين نادٍ كبير جدًا. اعتقدت أنه من الأفضل أن آتي إلى الإمارات. أتمنى مواصلة التألق على أمل الانتقال لأحد أندية إسبانيا الكبرى، مثل ريال مدريد وبرشلونة أو أي فريق آخر رائع في إسبانيا أو إيطاليا. يحلم كل لاعب بالتطور والانتقال، وأحاول دائمًا العمل بجد قدر المستطاع. مع العمل، تأتي النتيجة. أتمنى اللعب في إسبانيا أو إيطاليا. أي لاعب يريد اللعب في أي مكان مشهور”.

وكشف كايو عن أنه تحدث مع مواطنه وزميله المهاجم دوغلاس والكولومبي دانيلو اسبريا على فرصة لقاء ريال مدريد في قبل نهائي مونديال الأندية.

وقال كايو عن هذه المواجهة: “سبق وواجهت ريال مدريد في البلاسيتشن مثل كريستيانو رونالدو (مهاجم ريال مدريد السابق) والقائد سيرجيو راموس ومارسيلو. أعتقد أنني سأواجه الفريق بأكمله (يضحك). إنه الفريق الأكثر مشاهدة في العالم “.