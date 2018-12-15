موعد مباراة الترجي ضد العين اليوم في كأس العالم للأندية

يلاقي نادي العين الإماراتي منافسه الترجي التونسي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية، التي تقام في الإمارات بين الـ12 والـ22 من ديسمبر.

وتنطلق المباراة الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث مباراة العين والترجي على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت المعلق حفيظ الدراجي.

ولم يسبق أن التقى العين والترجي أي مرة من قبل.

ويشارك الترجي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، في حين يلعب العين بصفته بطل الدولة التي تستضيف البطولة.

وتغلب العين 4/3 بركلات الترجيح على ويلنغتون من نيوزيلندا، الأربعاء الماضي، بعد أن تعادلا 3/3.

ويشارك العين في كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، في حين يشارك الترجي للمرة الثانية، إذ شارك العام 2011، وحصل على المركز السادس.

وقال المهاجم المصري حسين الشحات لاعب العين: “هدفنا حصد لقب البطولة وما دام العين يلعب على أرضه وأمام جمهوره الذي يدعمه بقوة من المدرجات، فعلينا أن نضع التتويج باللقب نصب أعيننا”.