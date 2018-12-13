موعد مباراة العين والترجي في كأس العالم للأندية

قال معين الشعباني مدرب الترجي بطل أفريقيا إن العين الإماراتي منافسه في دور الثمانية في كأس العالم للأندية يمتلك شخصية قوية؛ لكنه يعاني أيضًا من نقاط ضعف سيسعى لاستغلالها عندما يلتقي الفريقان، بعد غد السبت.

وتأهل العين بطل الإمارات لمواجهة الترجي في الدور الثاني، بعد أن عوّض تأخره بثلاثة أهداف في الشوط الأول أمام ولنجتون النيوزيلندي ليتعادل 3-3، ويفوز في نهاية المطاف بركلات الترجيح، أمس الأربعاء.

وقال الشعباني لوسائل إعلام محلية “يمتلك نادي العين قوة شخصية، ليس من السهل التأخر بثلاثة أهداف ثم العودة في النتيجة. لم يرتبك ويتسرع”.

وأضاف مدرب الفريق التونسي “لدى العين إمكانات كبيرة على المستوى الفردي في الناحية الهجومية، ويضم لاعبين قادرين على صنع الفارق في كل لحظة، ويجب أن نخوض مباراتنا بذكاء كبير”.

وتابع “صحيح أنهم يمتلكون نقاط قوة؛ لكن أيضًا يعانون من نقاط ضعف، والمهم أن نكون جاهزين يوم المباراة”.

وسيتأهل الفائز لمواجهة ريفر بليت الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية في الدور قبل النهائي يوم الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول.

موعد مباراة العين والترجي..

وتنطلق مباراة العين والترجي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء السبت المقبل بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس.