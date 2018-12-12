ريمونتادا تاريخية تقود العين الإماراتي للفوز على ويلينغتون في كأس العالم للأندية (فيديو)

حوّل نادي العين الإماراتي تأخره بثلاثة أهداف في الشوط الأول إلى تعادل مثير 3-3، ثم تغلب بركلات الترجيح على ولنجتون النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية لكرة القدم في أبوظبي، اليوم الأربعاء.

وتصدى الحارس خالد عيسى لركلتي ترجيح ليقود العين للفوز 4-3، والتأهل لمواجهة الترجي التونسي بطل أفريقيا في دور الثمانية.

ودفع بطل الإمارات ثمن أخطاء الدفاع لتهتز شباكه مرتين في أول ربع ساعة، عبر ماريو بارسيا بتسديدة بعيدة المدى وآرون كلافام.

وألغى الحكم هدف تقليص الفارق للبرازيلي كايو فرنانديز بعد مراجعة الفيديو، بينما أضاف ماريو ايليتش الهدف الثالث مستغلًا غياب الرقابة في الدقيقة 44 بعد ركلة ركنية.

WORLD: FIFA Club World Cup: Goaaaaaaaaaal Al Ain 0 – 1 Team Wellington , Barcia M. Via:@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/DKA0bvwVfg — انا لك ايه انا لك ايه انا (@Justyooooooou) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

FIFA Club World Cup: Goaaaaaaaaaal Al Ain 0 – 2 Team Wellington , Clapham. Via:@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/DAF886u1No — انا لك ايه انا لك ايه انا (@Justyooooooou) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

FIFA Club World Cup: Goaaaaaaaaaal Al Ain 0 – 3 Team Wellington , Ilich . Via:@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/QZMy4n9ju0 — انا لك ايه انا لك ايه انا (@Justyooooooou) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

وحفظ العين ماء الوجه بتقليص الفارق عبر تسوكاسا شيوتاني قبل انتهاء الشوط الأول.

وانتفض أصحاب الضيافة في الشوط الثاني، ونجح تونجو دومبيا في تسجيل الهدف الثاني، كما ضغط لإدراك التعادل وتحقق مراده بهدف ماركوس بيرغ مهاجم السويد.

قوووووول العين الاول

Via:@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/gEBSTEoXmy — انا لك ايه انا لك ايه انا (@Justyooooooou) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

قوووووووووووول العين الثاااني اقتربت الريمونتادا

Via:@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/RY3Imcexac — انا لك ايه انا لك ايه انا (@Justyooooooou) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

قوووووووووووول العييين وعودة تاريخية ????????????

Via:@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/eu6Ci2L0l9 — انا لك ايه انا لك ايه انا (@Justyooooooou) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

وساد التعادل خلال شوطين إضافيين، وسط تبادل للفرص الخطيرة، وصمد العين بعد طرد لاعب الوسط محمد عبدالرحمن لتنتقل المواجهة لركلات الترجيح.

وتصدى عيسى لركلتين وسدد بيرغ خارج المرمى، بينما نفذ إبراهيم دياكيه والمصري حسين الشحات وشيوتاني وكايو ركلاتهم بنجاح.