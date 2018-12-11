مباراة العين ضد وويلنغتون.. طاقم تحكيم ياباني في افتتاح كأس العالم للأندية

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ستنطلق بطولة كأس العالم للأندية الأربعاء بمباراة بين فريقي العين الإماراتي وويلنغتون النيوزيلندي على ملعب هزاع بن زايد.