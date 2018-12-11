مباراة العين ضد وويلنغتون.. طاقم تحكيم ياباني في افتتاح كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، تولّي طاقم تحكيم ياباني مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في الإمارات.
وستنطلق بطولة كأس العالم للأندية، الأربعاء، بمباراة بين فريقي العين الإماراتي وويلنغتون النيوزيلندي على ملعب هزاع بن زايد.
وقال “فيفا” في بيان رسمي:”يقود تحكيم المباراة الافتتاحية للمونديال الياباني ساتو ريوجي حكمًا للساحة، ويعاونه الثنائي ساجارا توري ويامايوشي هيروشي، والحكم الرابع روكشي جيانلوكا، ومراقب المباراة، ليس ميزاروس”.
وتتشابه الظروف بين فريقي العين وويلنغتون، حيث إنهما يشاركان في المونديال للمرة الأولى، ويتأهل الفائز منهما لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في الدور الثاني للبطولة.