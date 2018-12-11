مباراة العين ضد ويلينغتون.. تفعيل آلية عمل البطاقات الملونة للأجهزة الفنية بكأس العالم للأندية

كشف نادي العين الإماراتي بأنه تم الاتفاق في الاجتماع الفني الخاص بمواجهة ويلينغتون النيوزيلندي، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية، غدًا الأربعاء، على تفعيل “عمل البطاقات الملونة للأجهزة الفنية والإدارية بدكة البدلاء”.

ووفقًا لما ذكره العين عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء: “استعرض الاجتماع أحدث المستجدات على لائحة البطولة، وتحدث مراقب الحكام، عن تفعيل آلية عمل البطاقات الصفراء والحمراء للجهازين الفني والإداري والطاقم الطبي على دكة البدلاء، إذ يحق لحكم الساحة استخراج البطاقة الصفراء لمدير الفريق أو المدرب أو كل من يجلس على الدكة، قبل أن يطرده بالحمراء الأمر الذي كان مقتصرًا على اللاعبين فقط”.

وأضاف: “وتم خلال الاجتماع تحديد ألوان قمصان الفريقين، إذ تقرر أن يرتدي العين الزي الأبيض الكامل وويلينغتون الأسود الكامل”.

ويلتقي العين مع تيم ويلينغتون النيوزيلندي، بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، في افتتاح كأس العالم للأندية، الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 12 – 22 ديسمبر الجاري، غدًا الأربعاء.

وتنطلق المباراة في الخامسة والنصف، بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية، بملعب “هزاع بن زايد”، بمدينة “العين” الإماراتية بحضور السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وبعض القيادات التنفيذية بدولة الإمارات.

وتعد هذه المرة الرابعة التي تستضيف فيها دولة الإمارات فعاليات بطولة كأس العالم للأندية، بعدما سبق أن استضافت نسختي 2009/ 2010، 2017.

يشارك في البطولة 7 أندية، هي العين (الإمارات)، الترجي التونسي (تونس)، ريال مدريد (إسبانيا)، وادالاخارا (المكسيك)، تيم ويلينغتون (نيوزيلندا)، أنتلرز (اليابان)، وريفر بليت (الأرجنتين).