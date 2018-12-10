موعد مباراة العين وويلنغتون في افتتاح كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

قال “الدولي” إسماعيل أحمد، لاعب منتخب الإمارات، وقائد فريق نادي العين لكرة القدم، إن بطولة كأس العالم للأندية تختلف عن بقية المسابقات بكل تأكيد، وذلك كونها ترتبط بتحديات استثنائية أمام أبطال أندية كل قارات العالم، والمؤكد أن المشاركة في العالمية تضع الفريق أمام مواجهات قوية ليقف من خلالها على بعض التفاصيل التي تحدد موقعنا على لائحة التصنيف.

وأكمل في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين “نحن اللاعبون ندرك جيدًا ما المطلوب منا في العالمية والتي نعتبرها غالية كوننا لن ندافع خلالها عن شعار العين فحسب، بل نمثل دولتنا الحبيبة وسنعمل على تقديم الأداء القوي والظهور المشرف الذي يقودنا إلى تحقيق الطموحات المرجوة”.

وحول مدى جاهزية فريقه لمواجهة الافتتاح، قال: “المؤكد أن المدير الفني للفريق، زوران ماميتش، وضع كافة الترتيبات المطلوبة، التي تمكننا من المنافسة على كسب التحديات في المسابقة، كما أننا نعول كثيرًا على المساندة الجماهيرية التي ستدعم طموحات “الزعيم” في العالمية وكل مواجهة في البطولة تختلف عن غيرها، لأن المسابقة تضم أبطالًا من مختلف القارات وأتمنى أن نوفق بالتعامل مع كل مباراة على حده”.

وزاد بقوله: العين دائمًا جاهز لكسب التحديات الكبيرة وعازمون على تحقيق طموحات جماهير النادي ومحبيه داخل وخارج الدولة، والمؤكد أن المشاركة في هذه المسابقة العالمية تمنحنا الدافع المهم خلال الاستحقاقات القادمة.

وردًا على سؤال حول إن كان يعتقد بأن هناك بعض الضغوط من الجماهير في كأس العالم، قال: “نتفق جميعًا على أن جمهور العين هو صاحب الرقم “واحد” والرقم الصعب في المساندة والمبادرات الخلاقة والداعمة لطموحات الفريق ودائمًا يقف إلى جانب اللاعبين مهما كانت الظروف لذلك نعتبر أنفسنا محظوظين بجماهيرنا ونثق في وقفة الجماهير إلى جانبنا، ولا أتفق معكم بأن هناك ضغوطًا على الفريق من الجماهير، لأن المطالبة بالأداء والنتائج هدف مهم للفريق في كل موسم وتلك المطالبة تحفزنا على العطاء وتفرض علينا مراجعة الحسابات بالصورة المطلوبة لتحقيق الأهداف المرسومة”.

موعد مباراة العين وويلنغتون والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة العين وويلنغتون في افتتاح كأس العالم للأندية يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف بتوقيت السعودية، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس.