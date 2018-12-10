كأس العالم للأندية.. ماذا قدّم العرب في المونديال قبل مشاركة العين والترجي؟

تنطلق، يوم الأربعاء المقبل، بطولة كأس العالم للأندية في دولة الإمارات بمشاركة 7 أندية بعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة للمونديال بفوز ريفر بليت الأرجنتيني بلقب كأس الليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية.

وتشهد النسخة الجديدة للمونديال مشاركة عربية ممثلة في ناديي العين، بطل الدوري الإماراتي مستضيف البطولة، والترجي التونسي، بطل دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت بطولة كأس العالم للأندية قبل انطلاق النسخة الخامسة عشرة مشاركة 13 فريقًا عربيًا قبل مشاركة العين لأول مرة، والذي يُعد الفريق العربي رقم 14 في كأس العالم بعد النادي الأهلي المصري والاتحاد والنصر السعوديين والنجم الساحلي والترجي التونسيين والرجاء والوداد والمغرب التطواني من المغرب وشباب الأهلي دبي والوحدة والجزيرة من الإمارات والسد القطري ووفاق سطيف الجزائري.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز نتائج العرب في بطولة كأس العالم للأندية.

إنجاز الرجاء

حقق الرجاء المغربي الإنجاز الأكبر والأبرز في نسخة 2013، التي استضافتها المغرب لأول مرة في تاريخها، بحصد وصافة بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح الرجاء بقيادة مدربه الأسبق فوزي البنزرتي في التأهل للمباراة النهائية قبل الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني ليحصد الميدالية الفضية، وهو أكبر إنجاز عربي في المونديال.

وحصد فريق الأهلي المصري الميدالية البرونزية عام 2006 بعد تحقيق المركز الثالث، وهو نفس إنجاز السد القطري في مشاركته عام 2011.

الأهلي المصري الأكثر ظهورًا

يُعد فريق الأهلي المصري الأكثر ظهورًا في بطولة كأس العالم للأندية برصيد 5 مشاركات أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013، وكان الإنجاز الأكبر تحقيق المركز الثالث في عام 2006، وقاد الأهلي 3 مدربين في مشاركاته المونديالية البرتغالي مانويل جوزيه وحسام البدري ومحمد يوسف.

ويظهر الترجي التونسي للمرة الثانية في المونديال، وهو نفس رقم الرجاء المغربي الذي شارك للمرة الثانية من قبل بينما ظهرت باقي الأندية لمرة واحدة.

وتُعد أندية الإمارات الأكثر ظهورًا في المونديال برصيد 4 أندية، وهي أهلي دبي والوحدة والجزيرة والعين ثم المغرب بواقع 3 فرق هي: الرجاء والوداد والمغرب التطواني ثم تونس والسعودية بواقع فريقين.

ملخص المشاركات

بدأت مشاركات العرب في نسخة 2000 بالبرازيل بمشاركة النصر السعودي والرجاء المغربي وودع الثنائي من الدور الأول، وبعد غياب عادت البطولة عام 2005 بحصول الاتحاد السعودي على المركز الرابع بينما حصل الأهلي المصري على المركز الأخير، وفي نسخة 2006 حقق الأهلي المركز الثالث، وفي نسخة 2007 ظهر النجم الساحلي التونسي وفشل في التأهل للمربع الذهبي.

وفشل الأهلي أيضًا في التأهل للمربع الذهبي بنسخة 2008، وودع أهلي دبي نسخة 2009 مبكرًا من أول مباراة، وفي نسخة 2010 وصل الوحدة الإماراتي للدور الثاني، بينما حقق السد القطري إنجازًا كبيرًا في نسخة 2011 بحصد المركز الثالث، وفشل الترجي التونسي في التأهل للدور الثاني.

وظهر الأهلي مجددًا في نسخة 2012 وحقق المركز الرابع ثم شارك الأهلي في نسخة 2013 وودع من الدور الثاني، وحقق الرجاء الإنجاز الأكبر بالحصول على الوصافة، وفي نسخة 2014 لم يقدم وفاق سطيف والمغرب التطواني الأداء المتوقع وودع الفريقان مبكرًاً.

وغاب العرب عن نسخة 2015 و2016 قبل العودة القوية في نسخة 2017 عن طريق الوداد المغربي والجزيرة الإماراتي الذي حل رابعًا.

نجوم كتبوا التاريخ

نجح العديد من النجوم العرب في كتابة التاريخ ببطولة كأس العالم للأندية على رأسهم المصري محمد أبوتريكة، هداف العرب في المونديال، بتسجيل 4 أهداف بمشاركته في 5 نسخ مع الأهلي.

وكان محسن ياجور، هداف الرجاء المغربي، أحد أبرز نجوم المونديال بمشاركته الرائعة في نسخة 2013 وقيادته الفريق الأخضر لوصافة المونديال بجانب الحارس علي خصيف نجم الجزيرة الإماراتي الذي تألق بشكل لافت في النسخة الماضية.