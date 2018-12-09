شباب الأهلي دبي يقسو على اتحاد كلباء ويصعد إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة

تغلب شباب الأهلي دبي 3/0 اليوم الأحد، على منافسه اتحاد كلباء، لحساب دور الـ16 من كأس رئيس دولة الإمارات، ليتأهل إلى ربع النهائي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي دبي 1/0، سجله جامين كروزو، في الدقيقة 25.

وسجل لوفانور هنريقو دي سوسا الهدف الثاني لشباب الأهلي دبي، في الدقيقة 60.

بينما سجل إيميليانو فيتشو الهدف الثالث في الدقيقة 89، بتسديدة من داخل المنطقة على يمين حارس اتحاد كلباء.

ولحق شباب الأهلي بأندية دبا الفجيرة والوصل والفجيرة والظفرة والشارقة والإمارات والنصر، التي تأهلت إلى ربع النهائي.