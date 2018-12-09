نادي النصر بعشرة لاعبين يهزم بني ياس ويتأهل لدور الثمانية لكأس رئيس الإمارات (فيديو)

تأهل نادي النصر إلى دور الثمانية لكأس رئيس الإمارات لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على بني ياس في دور الستة عشر اليوم الأحد.

أحرز هدف النصر والمباراة الوحيد البرازيلي ماركينيوس جابرييل في الدقيقة 24 عندما استغل تمريرة خاطئة من المدافع حسن المحرمي ليسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء في مرمى فهد الظنحاني حارس بني ياس.

وبعدها بخمس دقائق، أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة للفرنسي يوهان كاباي لاعب النصر؛ إثر تدخل عنيف مع حبوش صالح.

ودخل النصر إلى الشوط الثاني بفعالية هجومية أكبر سعيًا لمضاعفة النتيجة، بينما اعتمد بني ياس على التمريرات الطويلة والتسديد من خارج منطقة الجزاء، وتألق إبراهيم عيسى حارس النصر في إبعاد أكثر من هجمة خطيرة.

وحجز النصر مقعده في دور الثمانية إلى جوار أندية دبا والوصل والفجيرة والظفرة والشارقة وحتا.

وتختتم مباريات دور الستة عشر في وقت لاحق اليوم، بلقاء شباب الأهلي دبي واتحاد كلباء.