نقل مباراة الأهلي المصري والوصل الإماراتي الى إستاد برج العرب

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة تركي آل شيخ، نقل مباراة النادي الأهلي المصري أمام منافسه الوصل الإماراتي، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال العرب “كأس الشيخ زايد” إلى إستاد برج العرب في الإسكندرية، بناء على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأصدر الاتحاد العربي لكرة القدم بيانًا رسميًا أكد فيه الموافقة على طلب اتحاد الكرة المصري، بنقل لقاء الأهلي والوصل إلى إستاد برج العرب في الإسكندرية.

وقال البيان: “وافق الاتحاد العربي لكرة القدم على الطلب الذي تقدم به الاتحاد المصري، بنقل مكان مباراة فريق الأهلي المصري ونظيره الوصل الإماراتي في دور الـ16 من منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، من إستاد السلام في مدينة القاهرة إلى إستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية”.

وأضاف: “كان الاتحاد العربي قد تلقى طلبًا من الاتحاد المصري بنقل المباراة إلى إستاد برج العرب، لوجود أعمال إنشائية قائمة في محيط إستاد السلام، ولم يتردد الاتحاد العربي في الموافقة حرصًا على تحقيق أعلى درجات التعاون”.