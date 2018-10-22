ناصر ماهر نادم على التجديد للنادي الأهلي المصري ويقرر الرحيل

قرَّر ناصر ماهر، لاعب وسط النادي الأهلي المصري، الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل غضبه من المعاملة التي يلقاها من باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، الذي جمَّد اللاعب على دكة البدلاء، منذ فترة طويلة، بسبب الغضب من مشاركته في لقاء للكرة الخماسية، دون الحصول على إذن من الجهاز الفني.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “ناصر أبلغ الجهاز الفني أنه لن يستمر في صفوف الفريق، في ظل المعاملة السيئة التي يلقاها من الجهاز، خاصة أن تجميده على دكة البدلاء، يقضي على فرصه في الانضمام لصفوف منتخب مصر الأول”.

وأضاف المصدر: “ناصر أبدى ندمه على تجديد عقده مع الأهلي، خاصة أنه تعرَّض للعقوبة عقب التجديد، ولو كان يعلم ما سيحدث له ما كان جدد العقد”.

وتابع: “اللاعب كلف وكيل أعماله بإحضار عرض احتراف في أسرع وقت، حتى يتمكن من الهروب من حجيم دكة الأهلي، وسيقوم بالضغط على إدارة النادي والجهاز الفني، بكل الطرق الممكنة، من أجل السماح له بالرحيل”.

وأردف المصدر: “ناصر ماهر علم أن كارتيرون استقر على قيد صالح جمعة العائد من الاحتراف في صفوف الفيصلي السعودي، في فترة الانتقالات الشتوية؛ ما ينهي على أي أمل له للمشاركة في الفريق خلال الفترة المقبلة”.

يذكر أن ماهر كان جدَّد عقده مع فريقه لمدة 5 سنوات، بحيث ينتهي عقده عام 2023، بعد أن كانت نهاية عقده القديم بنهاية الموسم المقبل، وسيحصل على 3 ملايين جنيه في الموسم الأول و3 ملايين و250 ألف جنيه في الموسم الثاني و3 ملايين ونصف المليون في الموسم الثالث و3 ملايين و750 ألف جنيه في الموسم الرابع ويحصل على 4 ملايين جنيه في الموسم الأخير.

من ناحية أخرى، ترغب شركة بريزنتيشين، الراعي الرسمي للكرة المصرية، والراعي الجديد للنادي الأهلي، في تخصيص طائرة خاصة للفريق، لاستخدامها في الرحلات التي يقوم بها أثناء خوض منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد كامل، رئيس شركة بريزنتيشن، الراعي الجديد للنادي الأهلي، في تصريحات إذاعية اليوم: “نرغب في تحقيق نقلة نوعية للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي، لذا تدرس الشركة توفير طائرة خاصة له، كما فعلنا في وقت سابق مع منتخب مصر، ما ساهم في تأهله لبطولة كأس العالم 2019 بعد غياب 28 عاماً”.

وأضاف كامل: “نجهز الآن لأن تقوم قناة النادي الأهلي، بنقل بعض مباريات الدوري والكأس، كمساهمة منا في أن تعود القناة لسابق عهدها، عندما كانت تنقل مباريات الدوري على الهواء”.

وتابع: “الراعي الرسمي الذي يظهر علي قميص النادي الأهلي سيتم تغييره إلى شركة أخرى وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، وسيكون مفاجأة للجميع”.